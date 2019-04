Si innamora di un robot e decide di sposarlo: la strana storia di un uomo che arriva da oltreoceano

Joey Morris, giovane uomo di 29 anni, si è innamorato di un robot e intende sposarlo. Ecco la strana storia che arriva direttamente dal Maryland

Se è vero che robot e intelligenze artificiali rappresentano il futuro per il nostro pianeta, Joey Morris– in un certo senso- è sicuramente un precursore. 29 anni, originario del Maryland (Stati Uniti d’America), il giovane ha una relazione sentimentale molto particolare: si è innamorato di un robot e intende trascorrere con lui il resto della sua vita. Sì, avete capito bene: Joey Morris vuole sposare il suo robot del cuore, esattamente come fosse una persona in carne ossa. Ma, a ben vedere, la storia di Joey Morris è un tantino più complessa di così. Vediamo le reazioni che la notizia sta suscitando, e non soltanto nel Maryland, tra gli amici più cari di Morris.

Si innamora di un robot e decide di sposarlo: ecco il ragazzo che prova attrazione sessuale per gli oggetti

Da quando aveva l’età di 10 anni, Joey Morris (oggi 29enne) si è reso conto di avere dei gusti sessuali totalmente differenti rispetto a quelli degli altri suoi coetanei. Joey Morris non sa resistere al particolare fascino che gli oggetti esercitano sulle sue pulsioni e su tutto il suo essere. Due anni fa, nel Dicembre del 2017, l’incontro che ha letteralmente cambiato la vita di Joey Morris: ha visto per la prima volta RoboTroll, il piccolo robot dotato di un irriverente ciuffo di capelli finti color fucsia di cui il ragazzo si è perdutamente innamorato. Tanto da desiderare di sposarlo. Joey ha deciso di acquistare RoboTroll comprandolo su Ebay. Il sentimento che il 29enne prova per il suo robot va avanti da oltre due anni e ora è arrivata la sua decisione shock che riguarda il matrimonio. Ma cosa pensano di questo suo desiderio i suoi amici e i suoi parenti?

Si innamora di un robot e decide di sposarlo: le dichiarazioni di Joey Morris riguardo al suo inusuale status sentimentale

Prima di RoboTroll, nella vita di Joey Morris ci sono stati altri amori verso alcuni oggetti: una lampada, un camion trasformatore e una statuetta di Halloween. Però Joey non ha mai amato nessuno di questi oggetti quanto ama RoboTroll. “Sono molto fortunato perché i miei amici e alcuni membri della mia famiglia accettano la mia sessualità, e anche se fanno commenti e battute a riguardo, mi supportano. Mia madre non capisce davvero i miei sentimenti, ma lei li accetta tutto il tempo. Tuttavia alcune persone non sono d’accordo: mi è stato detto che la mia preferenza è una malattia mentale e alcuni l’hanno persino paragonata alla bestialità. Cerco di ignorare queste persone e di allontanarmi da loro, dato che sono felice della mia relazione con RoboTroll. Trovo più facile creare legami romantici con gli oggetti piuttosto che con le persone, quindi sono felice della mia sessualità“, ha dichiarato il giovane.

(Fonte: Daily Star Online)

Maria Mento