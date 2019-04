Simona Ventura critica la Marcuzzi: “Condurre non significa leggere un gobbo” – VIDEO

Simona Ventura lancia una frecciatina ad Alessia Marcuzzi

Simona Ventura ha detto la sua in merito all’ultima edizione dell’Isola dei famosi, reality condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5.

Ciò che maggiormente continua a far discutere è sicuramente il caso di Riccardo Fogli. La Ventura ha fatto sapere di non aver visto niente, a Vanity Fair ha detto che ha preferito non guardare lo scempio che è stato fatto. A detta sua, l’Isola in cui lei ha investito passione, lavoro e sudore è diventata ormai un’altra cosa.

La conduttrice senza far nomi si è poi scagliata contro Alessia Marcuzzi. Queste le sue parole: “Io mi sarei comportata diversamente, opposta con il corpo. Condurre un programma non significa solo avere il copione e leggere un gobbo“.