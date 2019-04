Sofia muore di meningite a soli 21 anni: il decesso in meno di 24 ore. Corsa alla profilassi

Sofia muore a 21 anni di meningite

Morire a soli 21 anni e nell’arco di 24 ore per una meningite fulminante. Sofia Panconi, 21enne di Castelfranco Piandiscò, provincia di Arezzo, è morta così. La giovane, che lavorava come cameriera, è stata portata via in meno di 24 ore dalla meningite tipo B, contro la quale non era vaccinata (si era vaccinata per la meningite C).

La giovane ha cominciato a stare male lunedì mattina, avvertendo una febbre molto alta, a 39. Il medico ha consigliato di prendere un antipiretico che ha fatto scendere la temperatura della ragazza nel corso della giornata. Il mattino seguente però Sofia si è svegliata con delle macchie sulle gambe. La famiglia ha chiamato il 118 e c’è stata subito la corsa in ospedale.

Era vaccinata solo contro il ceppo C

In ospedale, Sofia è stata sottoposta a dei prelievi che hanno confermato che si trattava di meningite da meningococco B. Purtroppo la malattia è degenerata in sepsi e la giovane non ce l’ha fatta, è morta nell’arco di poche ore.

I campioni dell’ospedale Meyer di Firenze hanno confermato che la ragazza aveva contratto la meningite ed ogni cura è stata inutile. La profilassi della famiglia e degli amici è stata iniziata ed ha coinvolto anche i lavoratori del locale di Figline dove la 21enne lavorava come cameriera. Tutto il paese si sta sottoponendo alla copertura antibiotica.

“È una tragedia e rivolgo a nome dell’intera collettività la vicinanza alla famiglia per una perdita così grave. Siamo tutti sconvolti” comunica il sindaco Enzo Cacioli.

L’ASL invita a ripetere la copertura vaccinale contro la meningite. “Il primo è un vaccino gratuito mentre il secondo, tranne che per i neonati, è a pagamento in compartecipazione, ma le autorità sanitarie raccomandano sempre di sottoporsi anche a questa copertura”.