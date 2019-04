Vladimir Luxuria confessa a ‘Le Iene’: “Sono andato anche con le donne ma…”

Intervistato da ‘Le Iene’, l’ex parlamentare Vladimir Luxuria ha confessato di aver provato ad andare a letto anche con le donne ma che nel momento cruciale sentiva che mancava qualcosa.

Vladimir Luxuria lotta da anni affinché vengano riconosciuti i diritti agli omosessuali ed ai transessuali. La sua lotta è tesa a creare una società in cui non si viene giudicati per l’appartenenza ad un sesso o per i propri gusti sessuali, ma si possa avere tutti pari diritti. Proprio in merito ai suoi gusti sessuali ed alle sue esperienze in tal senso, l’ex parlamentare ha parlato senza remore nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Le Iene‘.

Vladimir Luxuria: “Sono andato anche con le donne ma…”

Una delle curiosità principali dell’intervistatore è di farsi spiegare come abbia capito che la sua preferenza era diretta agli uomini e non alle donne. Quindi gli chiede se nel corso della sua vita avesse provato entrambe le esperienze. Vladimir non si tira indietro e spiega: “Sono andata con una donna. Ci siamo baciate con la lingua, le ho toccato il seno ma quando con la bocca è scesa lì sotto non si alzava niente”.

Chiarito questo, Vladimir spiega come sia facile trovare uomini disposti ad andare a letto, ma che è più difficile trovare una relazione stabile: “Tra le lenzuola mi trattano come una principessa ma poi per strada si vergognano”. L’intervista si conclude con una domanda sulle dimensioni ed anche in questo caso l’ex parlamentare non si tira indietro e dice: “Io ce l’ho di 19 cm e tu?”.