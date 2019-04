X Factor, Giuliano Sangiorgi e Tommaso Paradiso nuovi giudici? – VIDEO

Tommaso Paradiso e Giuliano Sangiorgi a X Factor come giudici?

Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha svelato altri due nomi che potrebbero diventare i nuovi giudici a X Factor, si tratta di Giuliano Sangiorgi e Tommaso Paradiso.

La scorsa settimana la nota rivista aveva già svelato due nomi, Achille Lauro e Joe Bastianich. Stando a quanto riportato sul settimanale, solo una donna è stata contatta per diventare il nuovo giudice del programma, si tratta di Emma Marrone.

La nota ed amata cantate non ha ancora accettato l’importante ruolo, ha chiesto un po’ di tempo per pensare alla proposta. Non ci resta quindi che attendere per scoprire chi saranno ufficialmente i giudici di X Factor.