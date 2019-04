Alba Parietti, dopo il botta e risposta con Barbara D’Urso a Live Non è la D’Urso: “Tra noi è pace fatta”

Sui suoi social, Alba Parietti commenta il botta e risposta che ieri l’ha vista protagonista, insieme a Barbara D’Urso, a “Live Non è la D’Urso”.

Ieri sera, a “Live Non è la D’Urso”, Alba Parietti, ospite insieme a Vittorio Sgarbi, è stata protagonista di un acceso botta e risposta con Barbara D’Urso che ha infuocato la puntata. Tutto è partito quando Giuseppe Cruciani ha fatto notare ad Alba come, in passato, abbia pesantemente criticato i programmi di Barbara, facendo affermazioni del tipo “I programmi di Barbara sono uno scempio della dignità umana”. A quel punto, tra Alba e Barbara è nato un acceso botta e risposta, durante il quale la Parietti ha fatto notare alla D’Urso come non abbia gradito l’approfondimento alla situazione personale e familiare di Francesca De Andrè con suo padre Cristiano (quest’ultimo è stato compagno di Alba). Barbara, da parte sua, ha rivendicato il diritto a fare cronaca, attraverso le sue trasmissioni.

Oggi, attraverso i suoi social, Alba ha commentato, attraverso un post, quanto successo ieri sera, scrivendo:

“Giratevela come vi pare, ma che vi piaccia o no, ieri sera il programma ha vinto la serata. Il nostro incontro è arrivato nel momento della nostra discussione, tutta in salita, a oltre il 20 per cento. Mantenendo le nostre posizioni, con grande calma e affetto. Pace è fatta, Barbara”.

Alba Parietti: “Sono una professionista”

La conduttrice ha ricevuto numerose critiche per il suo intervento in trasmissione, tra cui quella di aver presenziato al programma per avere il gettone di presenza, alle quali ha risposto:

“Non ho leccato il c. a nessuno e non si trattava di un gettone di presenza. Non sono una questuante né una lecca c. ma una professionista”.

Maria Rita Gagliardi