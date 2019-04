Anticipazioni Uomini e Donne 18 aprile 2019: ospite in studio Andrea Damante

Anticipazioni Uomini e Donne: ecco cosa succederà nella puntata di oggi

Anche oggi andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il talk show condotto da Maria De Filippi. Proveremo a darvi alcune anticipazioni circa le vicende dei tronisti in carica! La puntata inizia con l’ingresso di una vecchia conoscenza di Uomini e Donne: Andrea Damante, ex tronista ed amico di Andrea Zelletta. Viene mandato in onda il confronto con Muriel Bassi, che non è stata portata in esterna dal tronista. Andrea recrimina l’esagerazione della corteggiatrice, solo perché ultimamente ha trascorso molto tempo con Giorgia. La ragazza prova a spiegare le sue ragioni ma, come al solito, i due finiscono per litigare. Muriel rinfaccia ad Andrea che per stare li sta rallentando la sua vita lavorativa, e questa cosa al tronista non piace molto. Tanto che decide di abbandonare l’esterna, quando lei avrebbe voluto un confronto civile.

Andrea Zelletta: esterna importante con Natalia Paragoni, Klaudia conosce la mamma di Andrea

Il tronista è uscito anche con Natalia Paragoni che, per la prima volta, decide di fare qualcosa per lui ovvero portarlo a vedere dove vive. La ragazza gli ha fatto conoscere anche la nonna che, ovviamente, parteggia per la nipote e sostiene che tra di loro ci sia quel qualcosa in più. Tra i due non mancano, naturalmente, le effusioni. Successivamente Andrea decide di andare a trovare Giorgia a lavoro, lei è molto sorpresa ma non sembra averla presa bene. Il tronista prova a baciarla più volte, ma Giorgia proprio non ne vuole sapere. In studio spiega che è state colta alla sprovvista, ed in più era sola sul posto di lavoro, ma comunque si dice contenta della sorpresa ricevuta. Andrea ha fatto un gesto importante per Klaudia, in quanto afferma di averla trascurata troppo nell’ultimo periodo. Il tronista ha portato la corteggiatrice nel suo paese natale, in Puglia, ma la cosa più importante è che Klaudia abbia conosciuto la mamma di lui. La ragazza di si dice contenta della sua esterna, perché in quell’occasione ha conosciuto un lato del carattere di Andrea che non conosceva.