Chicco Nalli, incidente hot mentre parla con Ambra – VIDEO

Chicco Nalli attratto da Ambra Lombardo, ecco cosa è successo

Da giorni non si fa che parlare della complicità nata tra Chicco Nalli e Amrbra Lombardo al Grande Fratello 16.

I due stanno trascorrendo molto tempo insieme, in più occasioni entrambi hanno lasciato intendere che c’è un particolare feeling tra loro, la professoressa però ha detto di essere impegnata sentimentalmente.

Ieri nella casa più spiata d’Italia Ambra ha raccontato un episodio un po’ piccante, causando una particolare reazione da parte del gieffino.

Nalli ha chiaramente lasciato intendere di essersi ‘eccitato’ dopo le parole della ragazza: “Prof a me non mi devi dire queste cose. Io adesso mi sono ingrifato, giuro. Devo andare via da qui, no te lo giuro. Devo camminare nascondendo… già quando mi avvicino a lei io sto male, in più mi dice queste cose. Ragazzi, gli ormoni. Gesù mio…”

Il noto hair stylist ha aggiunto: “Scusate, io mi metto un attimo sotto il piumone, perché c’ho un problema. Ho un problemone. Meglio così, fidatevi, non voglio far vedere. Professoressa girati e non guardarmi così. Le darei una zaccarata…almeno un bacio”.

Scoppierà presto la passione tra Ambra e Chicco? Non ci resta che attendere per scoprirlo.