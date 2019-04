Cosa guardare stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di giovedì 18 aprile 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di giovedì 18 aprile 2019.

Cosa guardare stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata di giovedì 18 aprile 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata della fiction, con protagonista Vittoria Puccini, “Mentre ero via”. In seconda serata, un nuovo appuntamento con “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Il Paradiso per davvero”: Dopo un’esperienza di pre-morte, il piccolo Colton Burpo comincia a raccontare aneddoti inerenti alla sua esperienza in cielo. Con innocenza infantile ripercorre la sua incredibile avventura, parlando con cognizione anche di fatti avvenuti prima della sua nascita. Il padre Todd e la madre Sonja sono chiamati ad affrontare il significato di quello che e’ per tutti un evento straordinario e a trovare il coraggio di condividere l’esperienza di Colton. A seguire, una nuova puntata di “Stracult live show”.

Su Rai 3 una nuova puntata del programma, condotto da Raffaella Carrà, “A raccontare comincia tu”. Protagonista della puntata sarà Maria De Filippi che si racconterà in una intervista a cuore aperto. Subito dopo, nuovo appuntamento con Manuel Agnelli e il suo “Ossigeno”.

Su Rete 4 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “Diritto e rovescio”. In seconda serata, il film “Secondo Ponzio Pilato”.

Su Canale 5 va in onda il film “Tutte le strade portano a Roma”: Maggie, una quarantenne single di New York, è mamma di Summer, una diciassettenne dal carattere ribelle. Quando il loro rapporto sembra non avere alcuna possibilita’ di recupero, accade qualcosa che trasforma per sempre la vita di entrambe. Dal passato di Maggie, riappaiono Luca, un affascinante scultore legato alle proprie radici, e sua madre Carmen, una bellissima e stravagante nonna ex hippie e cantante. A seguire, una nuova puntata del “Maurizio Costanzo Show”.

Su Italia 1 un nuovo appuntamento con l’intrattenimento comico di “Colorado”, seguito dal film “Angry games-La ragazza con l’uccello di fuoco”.

Su La7 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “Piazzapulita”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 “Gol Europa League”: dai campi europei il meglio delle gare di Uefa Europa League.

Stasera in TV, giovedì 18 aprile 2019: l’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 Mentre ero via (serie tv)

23:30 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Il paradiso per davvero (film)

23:00 Stracult Live Show

Rai 3

21:20 A raccontare comincia tu

23:10 Ossigeno

Rete 4

21:25 Dritto e rovescio

0:32 Secondo Ponzio Pilato (film)

Canale 5

21:21 All Roads Lead to Rome (film)

23:21 Maurizio Costanzo Show

Italia 1

21:25 Colorado

0:15 Angry Games – La ragazza con l’uccello di fuoco (film)

La7

21:15 PiazzaPulita

0:50 Tg La7

Tv8

20:55 Diretta Gol Europa League

23:00 UEFA Europa League Postpartita

0:00 Ghostbusters II (film)

Iris

21:00 L’isola dell’ingiustizia – Alcatraz (film)

23:31 Appartamento ad Atene (film)

Cielo

21:20 Sniper: Forze speciali (film)

23:00 XXX – Un mestiere a luci rosse

23:30 XXX – Un mestiere a luci rosse

0:30 The Right Hand – Lo stagista del porno

Maria Rita Gagliardi