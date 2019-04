ESCLUSIVA Sen. Dal Mas (FI): “Mara Carfagna? Non si tratta di esclusione dalle Europee”

Abbiamo intervistato il Senatore Dal Mas di ‘Forza Italia’

Buongiorno Sen. Dal Mas, grazie della partecipazione. Come commenta la decisione di Mara Carfagna di non far parte della lista del partito per le Europee?

Non si tratta affatto di esclusione, tutt’altro. Mi risulta anzi che ci sia stata una generale disponibilità da parte delle figure apicali di ‘Forza Italia’ a scendere in campo alle elezioni europee con grande senso di responsabilità. Ma per lo stesso senso di responsabilità e per serietà nei confronti dei nostri elettori si è deciso per non distogliere taluno dai propri incarichi di vertice in un momento così delicato per il Paese. Non c’è stata dunque nessuna esclusione, anzi siamo davanti a uno slancio genuino e convinto, al contrario del controcanto disfattista di qualche voce stonata.

Il Senatore Dal Mas sulla lista di ‘Forza Italia’ per le Europee

Come commenta i recenti attacchi del ‘Movimento 5 Stelle’ a Matteo Salvini in merito alle accuse di corruzione che riguardano il sottosegretario leghista Siri?

Salvini governa con un partito che in materia di giustizia ci ha regalato il ‘fine processo mai’ cancellando la prescrizione, pene accessorie perpetue, la cultura del sospetto legata al paradigma di ogni provvedimento, al punto tale che hanno pensato di equiparare una comune associazione culturale che al suo interno abbia un ex consigliere comunale ad un partito politico. E intanto continuiamo a ricevere multe dall’Europa per il nostro sistema carcerario, dove oltre il 30% dei detenuti è ancora in attesa di giudizio. L’anima giustizialista del ‘Movimento 5 Stelle’ non la scopriamo oggi, per costoro la presunzione di innocenza non dovrebbe valere per chi fa politica. Anche per Salvini arriva però un momento della storia in cui non è più possibile derogare a certi principi e a certi valori in nome del collante del Governo.

Simone Ciloni