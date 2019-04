ESCLUSIVA Sen. Saccone (FI): “Governo diviso su come agire in economia”

Il Senator Saccone di ‘Forza Italia’ sui recenti sondaggi e il governo gialloverde

Buonasera Sen. Saccone, come giudica le recenti dichiarazioni di Marina Berlusconi che ha apertamente attaccato l’operato dell’attuale governo, in particolare su Matteo Salvini e Luigi Di Maio?

Diciamo che Marina Berlusconi non è isolata nel suo giudizio. Questo governo è profondamente dicotomico e diviso su come agire in economia. E questo immobilismo porta ad una grave recessione economica. Senza investimenti non si crea lavoro. Tutto è fermo. E persino nel def di questa compagine di governo c’è scritto che l’iva e l’accisa presto aumenteranno. Quindi come si può dare un giudizio positivo?

Secondo un recente sondaggio del Pe la Lega risulterebbe il primo partito in Italia in vista delle Europee: come giudica questo risultato e qual è lo scenario che riguarda direttamente ‘Forza Italia’?

Coloro che non si ritrovano nei due partiti che ci governano e che purtroppo non sono ancora coinvolti da una adeguata proposta di centro sono oltre il 40%. Tanto sono gli astenuti. E allora la campagna elettorale servirà proprio a questo. Noi centristi dell’UDC ci siamo federati insieme a tante altre realtà a ’Forza Italia’ e insieme sotto l’insegna del PPE ci presenteremo uniti alle prossime elezioni europee. Sono certo che chi oggi racconta della fine di ‘Forza Italia’ presto verrà smentito dai numeri veri, dai voti di chi crede che l’Europa non sempre ha risposto al meglio ai bisogni dei suoi popoli ma è altrettanto vero che ha garantito per 70 anni alla pace e prosperità. Non dobbiamo dimenticarlo e non si può consentire ai sovranisti di portare indietro le lancette della storia.

Simone Ciloni