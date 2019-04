Lutto nel mondo dello spettacolo: morta a 16 anni la star della tv per bambini

I suoi agenti lo hanno confermato in una nota, l’attrice 16enne, star della tv per bambini e molto popolare nel Regno Unito, è morta. Ignote le cause

Una morte che ha sconvolto il mondo dello spettacolo perchè la persona deceduta ha solo 16 anni ed era considerata un’attrice di enorme talento, amatissima da migliaia di bambini. E’ scomparsa Mya-Lecia Naylor, conosciutissima in particolare nel Regno Unito per aver preso parte a diversi programmi in onda sulla Bbc. Un decesso le cui ragioni restano al momento ignote ed il cui annuncio è stato dato dagli agenti dell’attrice diversi giorni dopo: “È con la più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che domenica 7 aprile, Mya-Lecia Naylor, molto tristemente, è morta. Mya-Lecia aveva un enorme talento e una grande ruolo in A & J. Ci mancherà moltissimo. Il nostro amore e i nostri pensieri sono con tutta la famiglia e gli amici in questo momento difficile”. A dispetto della sua giovane età vantava una carriera già ben avviata e che certamente in futuro le avrebbe riservato grandi soddisfazioni.

La morte diMya-Lecia ha sconvolto tutti

Alice Webb, direttrice della BBC Children’s, che include CBBC canale che mandava in onda gli show di Mya-Lecia, ha dichiarato: “Ha brillato così vividamente sui nostri schermi, sia in Millie Inbetween che in Almost Never, ed è impensabile che non faccia parte del nostro futuro“. La sedicenne era protagonista degli show Millie Inbetween, fiction su due sorelle i cui genitori si sono separati e Almost Never. Nata il 6 novembre del 2002 ha esordito in tv a soli due anni in Absolutely Favulous, vantando tra le altre cose esperienze come modella e cantante. Ha anche partecipato al film Cloud Atlas nei panni di Miro.