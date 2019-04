Mark Caltagirone esiste davvero? Ecco cosa è successo a Live – Non è la D’Urso – VIDEO

Pamela Prati e Mark Caltagirone convoleranno a nozze? Lui esiste davvero?

Pamela Prati a breve dovrebbe convolare a nozze con il compagno Mark Caltagirone, sono però in molti a pensare che l’uomo non esista.

Il compagno della nota showgirl non è mai apparso pubblicamente, lei ha sempre giustificato la cosa dicendo che non ama stare sotto i riflettori.

Negli ultimi giorni tante stranezze stanno venendo a galla, la questione è stata discussa anche ieri a Live – Non è la D’Urso. La conduttrice ha mostrato la foto di colui che si spacciava per l’imprenditore.

Il presunto compagno della Prati ha rubato le foto ad un avvocato cagliaritano spacciandosi per lui. Dopo aver scoperto tutto, l’avvocato ci ha tenuto a fare chiarezza dicendo: “Buongiorno, io sono Daniele Cortis e sono il soggetto di cui avete pubblicato le fotografie quale papabile nuovo marito della sig.ra Pamela Prati. Ciò è assolutamente falso.”

E ancora: “Sono un avvocato cagliaritano che ha una propria famiglia e non ha mai conosciuto la sig.ra Pamela Prati. Trattandosi di un abuso, Vi invito a provvedere all’immediata rimozione delle mie fotografie dal Vostro sito e contestualmente scusarvi e spiegare che si è trattato di un errore o di uno scherzo di cattivo gusto.”

Intanto, la manager di Pamela ha svelato che al momento Mark si trova in Libia. Come stanno davvero le cose? C’è davvero un matrimonio in vista? Non ci resta che attendere per scoprirlo.