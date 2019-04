Morgan ha una nuova fidanzata, tra i due la passione è alle stelle – VIDEO

Morgan ha ritrovato l’amore, è stato pizzicato in atteggiamenti intimi con una misteriosa mora

Morgan ha una nuova fidanzata? Sembra proprio di si, il cantante è stato pizzicato da Tabloit mentre era a cena con una ragazza mora a Milano.

Dagli scatti è facile intuire che tra i due c’è davvero molta complicità e sintonia. I due durante la serata si sono scambiati baci ricchi di passione. Dopo aver finito di cenare, si sono allontanati insieme dal ristorante.

Sembra quindi che ci sia un nuovo amore nella vita del cantante. Di chi si tratta? Al momento il diretto interessato non ha ancora rotto il silenzio in merito al pettegolezzo. Non ci resta che attendere nuovi dettagli per saperne di più.

Intanto, mentre il cantante si rifà una vita, l’ex compagna Jessica Mazzoli al Grande Fratello 16 continua a parlare di lui e della fine della loro storia d’amore, mostrandosi ancora molto delusa.