Napoli-Arsenal, ESCLUSIVO Renica: “Remuntada possibile, il Napoli può arrivare in finale”

Analisi dell’ex stella azzurra Alessandro Renica

Questa sera alle ore 21 lo stadio San Paolo si infiammerà per il match più importante di tutta la stagione del Napoli, visto che si giocherà il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l’Arsenal di Emery. I ‘Gunners’ all’andata a Londra vinsero con un netto 3-0, ma la compagine partenopea crede nell’impresa.

A questo proposito abbiamo intervistato l’ex difensore e stella del glorioso Napoli di Maradona Alessandro Renica (ora allenatore), che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni ha così commentato la situazione del gruppo di Ancelotti in vista di questo match:

Renica in vista di Napoli-Arsenal

“Penso che la squadra abbia tutto per poter tentare la remuntada, all’andata sono stati travolti da un Arsenal superiore, ma sulla carta questo Napoli non ha nulla da invidiare all’avversario. Ancelotti poi è il valore aggiunto di questo gruppo, che ha grandi potenzialità e individualità. Basti pensare a Callejon, Mertens ed Insigne, giocatori capaci di fare la differenza anche in una serata storta. Il Napoli deve credere di poter eliminare l’avversario senza timori reverenziali, in quanto può arrivare in finale e vincere l’Europa League. Obiettivamente il Chelsea è la squadra più forte del torneo, ma l’allenatore azzurro sa come gestire le partite continentali. Sono fiducioso per stasera”.

Simone Ciloni