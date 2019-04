Paola Caruso, Imma è la sua mamma biologica. Il risultato del test del DNA a Live Non è la D’Urso

Questa sera, durante la puntata ancora in onda di “Live Non è la D’Urso”, Paola Caruso ed Imma, la donna che qualche settimana fa, tramite la trasmissione condotta da Barbara D’Urso, ha contattato Paola, sostenendo di essere la sua madre biologica, hanno appreso il risultato del test del DNA, fatto una settimana fa.

Paola ed Imma, che si sono sottoposte al test del DNA la settimana scorsa, dopo la visione di alcuni filmati, inerenti le loro rispettive origini ed il loro luoghi del cuore, sono entrate insieme nell’ascensore dello studio di “Live Non è La D’Urso” per aprire e leggere insieme il risultato del test del DNA. L’esito del test è positivo. Le due donne, in preda alla forte commozione, si sono abbracciate, dopodichè sono tornate in studio, dove Paola ha abbracciato Vanessa, quella che, a questo punto, è a tutti gli effetti sua sorella.

Paola Caruso: “Sono sconvolta”

In studio, Paola ha dichiarato:

“Sono sconvolta. Non riesco a parlare. Per lei, è ancora più forte. Io da mamma, non ho parole per quello che sta provando”.

Alle parole della Caruso hanno fatto seguito quelle di Imma:

“Il cuore di mamma non sbaglia”.

Maria Rita Gagliardi