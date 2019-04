Paura per Gerry Scotti, brutto incidente stradale per il figlio. Le sue condizioni

Grande spavento per il noto conduttore, in ospedale in seguito al ricovero del figlio a causa di un incidente stradale. Ecco cosa è successo

Ha vissuto ore di grande preoccupazione Gerry Scotti, costretto a correre in ospedale a causa di un incidente che ha coinvolto una persona a lui molto cara. E’ accaduto al figlio Edoardo, ricoverato all’Humanitas di Rozzano, coinvolto in un sinistro stradale e trasportato in ambulanza in ospedale, dove poco dopo lo ha raggiunto il noto presentatore televisivo. Un grande spavento dunque in casa Scotti, con Gerry che ha tenuto il fiato sospeso a lungo prima di conoscere nel dettaglio le condizioni del ragazzo.

Le condizioni di Edoardo Scotti dopo l’incidente

Fortunatamente i medici gli hanno dato la bella notizia, il figlio ha infatti riportato la frattura scomposta del femore ma nessun altra ferita pericolosa: da poco tornato al timone di Striscia La Notizia, Scotti è stato visto nella clinica del milanese dove si è recato per sincerarsi delle condizioni di Edoardo, fortunatamente non gravi. L’intera vicenda è riportata sul nuovo numero di Gente, in edicola venerdì 19 aprile, raccontando nei dettagli come è avvenuto l’incidente e i retroscena del sospiro di sollievo di Gerry una volta avuto la conferma che il figlio fosse, seppur infortunato, fuori pericolo. Ci vorrà del tempo per il completo recupero; nel frattempo, oltre a Striscia, Gerry Scotti tornerà dal 21 aprile al timone di Caduta Libera, con uno speciale che vedrà sfidarsi i barzellettieri di La sai l’ultima?.