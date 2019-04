Portogallo, bus di turisti si ribalta in una scarpata e cade su una casa: 29 morti e altre 28 persone ferite 

Portogallo, bus nel dirupo: 29 morti

Tragedia in Portogallo, dove un bus turistico si è ribaltato all’interno di una scarpata sull’isola di Madeira. 29 persone sono morte nel terribile impatto, dopo che il bus è precipitato nel dirupo, probabilmente perché l’autista ha perso il controllo del mezzo. Le vittime sono tutte turisti tedeschi, 11 uomini e 18 donne, e 28 feriti.

A bordo del bus c’erano turisti tedeschi che si stavano spostando lungo l’isola, una delle mete turistiche più note. Da chiarire le cause del terribile incidente, secondo la prima ricostruzione l’autista stava affrontando una curva molto stretta quando avrebbe perso il controllo del bus sul promontorio di Quinta Splendida.

Da chiarire le cause

Forse c’è stato un problema ai freni, che comunque deve essere ancora valutato, o forse il bus ha urtato contro un altro veicolo e poi è precipitato finendo sopra una villetta. L’impatto del bus contro la casa è stato estremamente violento. A bordo del bus c’erano 57 persone, che si stavano spostando da Santa Cruz a Funchal.

I vigili del fuoco e le ambulanze si sono immediatamente attivati per poter portare in ospedale i sopravvissuti del terribile incidente. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per cercare di capire che cosa sia avvenuto. Fra i sopravvissuti anche l’autista del bus e la guida che sono rimasti feriti. “Non ho parole per descrivere quello che è successo, non riesco nemmeno ad immaginare il dolore di queste persone” ha detto il sindaco Filipe Sousa.

Un terribile incidente che ricorda altre stragi avvenute sempre su di autobus di turisti, come quello terrificante che ha ucciso diverse nostre connazionali in Erasmus.