Renzi querela tutti. “Chiedo i danni per le infamie” ecco chi verrà querelato dall’ex premier

Renzi querela tutti: “Chiedo i danni”

Matteo Renzi ne ha per tutti. L’ex premier dem ha deciso di cominciare una vera e propria campagna di querele contro coloro che, a suo dire, lo hanno infamato quando era al governo. L’ex sindaco di Firenze sostiene di non fare altro che tenere fede ad una sua promessa, quella di chiedere i danni per le infamie che aveva ricevuto in questi anni.

“Avevo promesso di iniziare a chiedere i danni per le infamie che ho ricevuto in questi anni. E vi avevo garantito che vi avrei tenuti informati”. “In questi anni ho accettato che mi dicessero contro di tutto. Sono stato oggetto di una campagna violenta di odio e di falsità. Oggi che non ho più ruoli di governo penso che sia giusto dimostrare che credo davvero nella giustizia”.

Ecco chi sono i querelati

Renzi snocciola i nomi di coloro che verranno citati per averlo ‘infamato’. Si va da “Piero Pelù per avermi definito in diretta TV al concertone ‘boy-scout di Licio Gelli; Marco Travaglio per le immagini offensive in uno studio TV; Il Fatto Quotidiano per avermi attribuito la realizzazione di leggi ‘ad cognatum”.

Non si ferma qui. Renzi querela anche “La giornalista Rai Costanza Miriano per aver sostenuto che i bambini morti in mare sono morti per colpa ‘di un porto aperto da Renzi’”. Sotto querela anche “lo chef Vissani per avermi definito ‘peggio di Hitler’; la giornalista D’Eusanio, per avermi insultato in TV; il ministro Trenta e la senatrice Lupo, per le dichiarazioni sull’aereo di Stato”. Finisce in denuncia anche per “Il Corriere di Caserta per un editoriale ancora sull’aereo di stato; Panorama, sulla vicenda Paita – alluvione di Genova; chi mi ha accusato di essere un ladro per la vicenda banche”.

Una gran bella lista di nomi eccellenti che rischiano la querela per qualche battuta su Renzi. Ma Renzi non si ferma qui e chiama a raccolta anche i suoi fan, chiedendo loro di segnalare altri episodi da denunciare. “Ovviamente è solo l’inizio: qualsiasi vostra ulteriore segnalazione (matteo@matteorenzi.it) sarà passata agli avvocati per l’apertura di cause di risarcimento civile. Vi terrò informati sul quantum e sulla destinazione dei risarcimenti” commenta.