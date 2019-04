Royal Family news, Baby George è molto popolare a scuola: “Gli hanno dato anche un soprannome”

A quanto pare il primogenito dei duchi di Cambridge, George, è già molto amato a scuola ed ha ottimi rapporti con i compagni di classe. Inoltre pare abbia ricevuto un bel soprannome.

Le prime foto ufficiali di Baby George, il primogenito di William e Kate, avevano fatto sorridere il mondo. Il bambino, infatti, si presentava spesso in foto con un broncio, come se fosse spesso di cattivo umore. In quel periodo erano nati anche dei meme che lo raffiguravano imbronciato e recitavano “Baby George non approva”. Sebbene le foto suggerissero che George avesse un carattere scontroso, in verità pare che il principino sia sempre stato di buon carattere e socievole.

Baby George e l’ambientamento a scuola

Proprio il carattere socievole ha permesso al principe di Cambridge di ambientarsi alla perfezione alla scuola elementare. Secondo i tabloid britannici, infatti, il bambino è già molto popolare a scuola: “Lui è già molto popolare, ha un sacco di amici e c’è un grande interesse su di lui”, ha raccontato un genitore a ‘Vanity Fair‘. Lo stesso ha spiegato che il processo di ambientamento è favorito da William e Kate che si dimostrano sempre “molto gentili”. A quanto pare il piccolo principe avrebbe addirittura ricevuto un soprannome “PG” (presumibilmente Prince George).

Al momento non è chiaro quali siano le sue materie preferite, ma pare che George le affronti tutte con interesse. Il bimbo è attratto dalla musica e non disdegna nemmeno ballare, passione che condivide con la sorella Charlotte (già iscritta ad un’accademia di danza) che dovrebbe raggiungerlo a scuola il prossimo settembre.