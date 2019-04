Anticipazioni Uomini e Donne 19 aprile 2019: Ospite in studio Lorenzo Riccardi, Angela Nasti delusa dai suoi corteggiatori

Anticipazioni Uomini e Donne: ecco cosa accadrà nella puntata di oggi

Anche oggi andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il talk show condotto da Maria De Filippi. Proveremo a darvi alcune anticipazioni circa quello che vedremo oggi in studio, su Canale 5 a partire dalle 14.45! La puntata inizia con il trono di Angela Nasti che, in seguito alla discussione avuta con la collega di trono durante la scorsa puntata, decide di non uscire con nessuno dei suoi corteggiatori. La tronista afferma che in quell’occasione si è sentita sola, e delusa, poiché aveva il pubblico contro e nessuno dei suoi corteggiatori si è preoccupato di darle anche una sola parola carina. Angela si è detta indifferente alla discussione, ma ciò che le ha dato fastidio è stato principalmente questo. Giulia Cavaglià afferma che a quel punto fosse inutile esordire con un discorso del genere, perché la discussione l’ha voluta proprio lei che non ha mai perso occasione di lanciarle frecciatine. Fabrizio afferma di non essere intervenuto perché ritiene che la ragazza sappia difendersi da sola, gli altri invece davano ragione a Giulia.

Anticipazioni Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi in studio, Giulia Cavaglià esce con Flavio e Giulio

Si passa al trono di Giulia Cavaglià che ha trascorso con Flavio un’esterna davvero molto carina: i due si fermano davanti ad un parcheggio con cinema all’aperto e, ad un certo punto, la vicinanza inizia ad aumentare. Il corteggiatore le chiede se, in quel momento, lo avesse baciato ma Giulia risponde facendo la stessa domanda. Lui afferma che non lo avrebbe fatto, poiché lo ritiene un gesto ancora prematuro visto che non si conoscono bene. Aggiunge poi che ci rimarrebbe male vedendo, eventualmente, un bacio con un altro ragazzo. La ragazza chiede poi di vedere Giulio, che è molto contento di vederla. I due devono chiarire un malinteso e, nel frattempo, entra Manuel che chiede di parlare alla tronista. Giulia però vuole prima finire di parlare con Giulio, e poi si sarebbe dedicata anche a lui. Il risultato è che lui non si è presentato in esterna, con il disappunto di Giulia che lo ritiene immaturo.