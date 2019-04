Barbara D’Urso e Malgioglio lanciano il remix di Dolceamaro – VIDEO

Cristiano Malgioglio e Barbara D’Urso cantano insieme Dolceamaro, sarà in nuovo tormentone dell’estate?

Cristiano Malgioglio e Barbara D’Urso sono ormai inseparabili, i due hanno realizzato insieme il remix della canzone Dolceamaro. Ad annunciare la novità è stata proprio la nota ed amata conduttrice tramite il suo profilo Instagram.

Il singolo era stato già lanciato dalla D’Urso a Domenica In nel 1980, il quale venne usato come sigla del programma. Carmelita su Instagram ha scritto: “Finalmente oggi in streaming e in radio la hit dell’estate. Cristiano Malgioglio feat. Barbara d’Urso con Dolceamaro.”

Anche Malgioglio ci ha tenuto ad informare i suoi tantissimi fa. Ecco cosa ha scritto su Instagram: “La nostra canzone dell’estate. Grazie RTL 102.5 e Barbara d’Urso per aver accettato di cantare con me questa sua hit di ieri. I love this song.”