Charlize Theron e il figlio transgender: “Mio figlio è una femmina. Da ragazza esperienze lesbo”

Charlize Theron torna a parlare del figlio transgender spiegando di non aver potere decisionale sulla sua sessualità. Quindi rivela di aver avuto esperienze sessuali con le ragazze.

Ultimamente le dichiarazioni di Charlize Theron tendono a suscitare scalpore o comunque discreto interesse. L’attrice premio Oscar, infatti, ha recentemente rivelato di non riuscire a trovare un fidanzato da dieci anni (probabilmente per standard elevati di ricerca), quindi ha confidato di aver avuto una cotta per Tom Hanks. Adesso, invece, ha rilasciato un’intervista ‘Daily Mail’ in cui parla della sessualità del figlio Jackson, da tempo avvistato con acconciature e vestiti femminili.

L’attrice australiana è stata sempre apertamente a favore dei diritti Lgbt, non stupisce dunque che sia una grande sostenitrice del diritto di ogni soggetto a scegliere il partner sessuale che preferisce o di quello di cambiare il sesso di appartenenza se serve a sentirsi a proprio agio. Tale libertà decisionale l’ha applicata anche con il figlio Jackson (che adesso ha 9 anni), il quale sin da piccolo ha detto alla madre di non sentirsi un bambino.

Charlize Theron: “Jackson mi ha detto a 3 anni di sentirsi una bambina”

Intervistata dal ‘Daily Mail‘ sul controverso tema, Charlize Theron ha spiegato: “Sì, anche io pensavo fosse un bambino. Fino a quando non mi ha guardato quando aveva tre anni e mi ha detto: ‘Io non sono un ragazzo!'”. L’attrice australiana ha spiegato di essere consapevole che la scelta di assecondare la sessualità del figlio può essere contestata da molti, ma è certa che sia quella giusta: “Chi sono io per decidere chi vogliono essere”.

Il modello genitoriale seguito è quello che le ha insegnato la madre, la quale le diceva sempre di non celarsi dietro delle maschere e di vivere in totale sincerità con sé stessa. Per la donna, infatti, era quello l’unico modo per sentirsi a proprio agio nella vita. Per quanto riguarda, infine, l’omosessualità, Charlize confessa che da ragazza ha provato qualsiasi esperienza: “Quando sei giovane esplori tutto. Ma era abbastanza chiaro che mi piacciono molto i ragazzi”.