Cosa c’è stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di venerdì 19 aprile 2019

La programmazione completa in prima e seconda serata di venerdì 19 aprile 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di venerdì 19 aprile 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone, come ogni Venerdì Santo, il Rito della Via Crucis, in diretta dal Colosseo, presieduto da Papa Francesco. In seconda serata, il tg della notte.

Su Rai 2 va in onda il film “90 minuti in Paradiso”: tornato miracolosamente alla vita dopo un terribile incidente, Don Piper sostiene di aver visto il Paradiso. A seguire, un altro film: “Marie Heurtin – Dal buio alla luce”.

Su Rai 3 va in onda il film “Ti sposo ma non troppo”: le vite di Andrea, una giovane donna delusa dall’amore, e di Luca, un single impertinente che per scelta sfugge ai sentimenti, finiscono per incrociarsi ed intrecciarsi con quelle di Carlotta e Andrea, una coppia in crisi alla vigilia del matrimonio. Subito dopo, “Todo cambia” con Lunetta Savino.

Passiamo alle reti Mediaset, partendo da Rete 4 che trasmette il film “Il re dei re”: il film inizia con la nascita di Gesù, nel quadro di una situazione particolarmente travagliata a causa della spietata dominazione romana sul territorio di Giudea. La vita di Cristo viene poi narrata secondo le tappe consuete dalla strage degli innocenti da parte di Erode, al lavoro di Gesù come falegname, dalle tentazioni, alla predicazione fino alla crocifissione e alla resurrezione. In seconda serata, un altro film: “Il figlio più piccolo”.

Su Canale 5 nuovo appuntamento con “Ciao Darwin”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, seguito dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Red 2”: l’agente della Cia in pensione Frank Moses si caccia nuovamente nei guai per via del “Nightshade”, una pericolosa arma nucleare scomparsa 25 anni prima in circostanze misteriose e di cui non aveva mai sentito parlare. Mentre l’ex collega Victoria ha il compito di eliminarlo, supportato da Marvin Biggs e con al seguito la moglie Sarah, Frank si lancia in una caccia che, passando per Parigi, Londra e Mosca, lo porterà a scoprire il mistero dietro al Nightshade, arma agognata da Fbi, agenti speciali, terroristi ed ex spie, e al ruolo giocato da Katja, la sua seducente ex fiamma, e dal brillante scienziato Bailey. In seconda serata, “Il signore degli anelli-La compagnia dell’anello”.

Su La7 va in onda, come ogni settimana, “Propaganda live”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terreste, segnaliamo su Iris il film “Indiana Jones e l’ultima crociata”: Un miliardario contatta Indiana Jones affinchè si rimetta sulle tracce del Santo Graal, di cui sono state scoperte nuove tracce. L’altro archeologo impegnato nella ricerca e poi sparito era Henry Jones, padre di Indiana.

Maria Rita Gagliardi