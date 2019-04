ESCLUSIVA alla influencer e fotomodella Michela Riganelli: “Adoro Kim Kardashian e Lele Pons”

Ospite oggi in redazione la bellissima Michela Riganelli

Bionda, bellissima e molto seguita su Instagram con quasi 500mila follower: stiamo parlando della bellissima modella e influencer italiana Michela Riganelli, che in ESCLUSIVA ha parlato dei suoi progetti professionali.

Ciao Michela, in primis racconta qualcosa ai tuoi follower che ancora non hanno scoperto di te…

Ciao, allora non saprei dirti perché su Instagram faccio vedere tutto di me, delle mie giornate e racconto tutto degli avvenimenti che mi succedono… Sono reale al 100%.

Fotomodella e influencer di successo: qual è il segreto del tuo corpo da urlo?

Grazie mille del complimento,ma ho ancora tanto da migliorare. Vado in palestra 3/4 volte a settimana e seguo una dieta scritta dalla mia nutrizionista in base a quello che faccio, infatti quando ricevo consigli dalle ragazze dico sempre di rivolgersi ad un professionista, perché non tutte siamo uguali. Ma ovviamente fare una sana alimentazione e praticare uno sport che piace aiuta molto esteticamente.

Nonostante i tuoi 21 anni, sai già dirci in quale ambito professionale vuoi affermarti?

Innanzitutto ne ho ancora 20 ahah.. Mi sono appena diplomata come odontotecnico, non so ancora bene cosa fare. Attualmente mi sto allenando molto come dj e ho già fatto qualche serata, molto probabilmente a breve inizierò l’università dopo quest’anno sabbatico…

L’influencer Michela Riganelli parla del suo successo su Instagram

Ti piacerebbe far parte del mondo dello spettacolo? Se sì, che cosa in particolare?

In una vecchia intervista di qualche anno fa (forse ‘Affari Italiani’ se non ricordo male) ho detto che sarebbe stato bello far parte del mondo dello spettacolo. Poi sono cresciuta nei social e ho iniziato a ricevere richieste di partecipazione a qualche programma, chiacchierando qua e là ho capito che la tv non fa per me in quanto è un mondo chiuso tra di loro, a differenza di quanto avviene in America dove le due cose vanno a braccetto. Noi cosiddetti “influencer”(non mi sono mai definita tale) in Italia non siamo visti di buon occhio, quindi per farne parte bisogna rispettare alcune regole che non mi piacciono. Non faccio di tutta l’erba un fascio, perché sarò presente nell’ultima puntata di ‘Ciao Darwin’, uno dei miei pochi programmi preferiti in tv.

Ricevi numerosi commenti e complimenti sulla tua bellezza sui tuoi post su Instagram, ma sei single o fidanzata?

Sì, quando riesco li leggo tutti e rispondo il più possibile.. Sono fidanzata.

Chi è l’artista o la modella che stimi particolarmente e perché?

Per i suoi contenuti e simpatia adoro Lele Pons, mentre come personaggio una ‘queen’ come Kim Kardashian!

Simone Ciloni