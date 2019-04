ESCLUSIVA alla nota modella e influencer Martina Vismara: “Ho un debole per Izi e Achille Lauro”

Abbiamo intervistato l’influencer e modella Martina Vismara

E’ bellissima, molto famosa sui social (in particolare Instagram) ed è anche modella: ci riferiamo alla giovane Martina Vismara, che abbiamo avuto l’occasione di intervistare in ESCLUSIVA.

Ciao Martina, raccontaci come sei nella vita di tutti i giorni…

Sono una ragazza che conduce una vita normalissima, vado a scuola, in palestra e mi piace divertirmi con le amiche, solo che spesso il tempo libero che avevo una volta ora con il fatto dei social lo sfrutto per portare contenuti…

Come spieghi il tuo grande successo sui social network e come cerchi di conquistare sempre più follower?

Sono davvero felice ma soprattutto soddisfatta di questo grande risultato, amo interagire con le persone che mi seguono e rallegrare coloro che magari hanno avuto una brutta giornata, dare consigli e tante altre cose… C’è proprio un bellissimo rapporto ed è per questo che molti continuano a seguirmi, inoltre faccio collaborazioni con altri ragazzi per portare contenuti di intrattenimento.

In un mondo dove è sempre più importante l’immagine sulla rete, come ti comporti con gli haters e hai avuto particolari brutte esperienze da raccontare?

Per fortuna non mi sono mai ritrovata per strada un hater, anche perché molti sanno tirare fuori tutta quella cattiveria solo tramite il telefono e dal vivo magari ti fanno pure una bella faccia! Invece per quando riguarda i classici che insultano sotto alle foto e ai post cerco spesso di ignorarli anche se sono sincera nel dire che alcuni non li reggo proprio e tendo a bloccarli o rispondere direttamente! Accetto tutte le critiche costruttive che possano aiutarmi, ma non gli insulti gratuiti.

Cosa vuole fare da grande Martina Vismara?

Questa domanda me la fanno sempre tante persone! Però non rispondo mai perché nemmeno io so cosa vorrei esattamente… Sicuramente spero in un qualcosa che mi dia soddisfazioni e mi renda felice.

Martina Vismara si racconta a 360 gradi

Prenderesti in considerazione l’idea di partecipare ad un reality show come il ‘Grande Fratello’ o l’Isola dei Famosi? Segui quest’ultima edizione del Gf e c’è un ragazzo che ti piace tra i concorrenti?

Ad essere onesta io guardo pochissima tv e questi reality non li guardo quasi mai, però chissà magari un giorno potrei anche farci un pensierino. Per il momento però ho altri progetti.

C’è un personaggio famoso o un calciatore che apprezzi particolarmente e vorresti invitare a cena? Sei single o fidanzata?

No, non sono fidanzata però sto molto bene così! Per quanto riguarda i personaggi che ammiro, ti confesso che ho sempre avuto un debole per il cantante Izi, anche se ora mi piace particolarmente Achille Lauro. Dipende tutto dal momento!

Simone Ciloni