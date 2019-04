ESCLUSIVA On. Pezzopane (PD): “Salvini e Di Maio giocano coi problemi del Paese, Premier Conte terzo incomodo. Il sindaco Raggi? Prima va via meglio è per tutti”

Intervista all’Onorevole Stefania Pezzopane del ‘PD’

Buonasera On. Pezzopane, grazie della partecipazione. Come commenta le recenti dichiarazioni del vicepremier Di Maio che ha parlato di minacce di crisi di governo da parte del ministro Salvini?

Salvini e Di Maio giocano con i problemi del Paese. Prima o poi scoppieranno. Per ora è tattica elettorale. Per fare ognuno a casa propria il pieno dei voti. Marcano le differenze ma rimangono insieme. Il terzo incomodo è il Presidente Conte, che ancora pensa che il 2019 sarà bellissimo. Intanto la recessione tecnica rischia di diventare recessione a tutti gli effetti. Sono preoccupata per l’Italia.

Stefania Pezzopane sulla presunta crisi di governo e la situazione di Roma

Il segretario del ‘PD’ Zingaretti ha attaccato l’operato del sindaco di Roma Virginia Raggi, affermando che la città è scappata di mano a chi la sta governando: qual è il suo parere a questo proposito?

Dal 2013 vivo a metà tra Roma e L’Aquila. Zingaretti ha ragione. Vedo il disfacimento giorno per giorno. L’Aquila pur con fatica esce dall’emergenza terremoto, Roma è sempre più in emergenza. Sembra abbandonata a se stessa, malgovernata ed in piena crisi. Ma è la capitale d’Italia e la Raggi non è in grado di governare questa meravigliosa città. Prima va via e meglio è per tutti.

