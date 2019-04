Inter-Roma, ESCLUSIVO Lapo De Carlo (RMC Sport): “I nerazzurri mostrano il meglio da sfavoriti”

Analisi del momento nerazzurro da parte del giornalista Lapo De Carlo

L’Inter domani sera affronta la Roma nell’anticipo serale di questa 33esima giornata di Serie A, in un match che però ha molta più importanza per la banda giallorossa, ancora alla conquista del quarto posto ora occupato dal Milan.

Ad analizzare il momento del club di Suning abbiamo ospite in redazione il giornalista e opinionista televisivo Lapo De Carlo, che in ESCLUSIVA ci ha fornito una sua personale analisi sulla ‘Beneamata’:

Lapo De Carlo in vista di Inter-Roma

“Domani penso che un pareggio possa bastare, anche se l’Inter quando parte da sfavorita o comunque non è sotto pressione riesce sempre a portare a casa i 3 punti. Ha fallito diversi match ball durante la stagione (esempio recente contro l’Atalanta che è finita 0-0), mentre col Napoli a San Siro dello scorso dicembre ha contro previsione vinto 1-0. L’eventuale sostituto di Spalletti? A parte che il fatto che non è certa la sua partenza, Marotta recentemente ha affermato che la Juventus è sempre la squadra numero uno da battere nei prossimi anni, visto che l’Inter viene vista ancora come un progetto in corso non penso che possa arrivare un elemento come Allegri ad esempio”.

Simone Ciloni