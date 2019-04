Juventus, ESCLUSIVO Balzani (Top Calcio 24): “Allegri ha più di una colpa per l’eliminazione in Champions”

Analisi di Nicola Balzani dopo la debacle europea della Juventus

Domani alle 18 la Juventus si gioca l’ennesimo match ball per lo scudetto, in quanto basta un punto con la Fiorentina per diventare matematicamente campioni d’Italia per l’ottava volta consecutiva. L’eliminazione in Champions League ai quarti di finale con l’Ajax ha però macchiato la stagione bianconera in quanto il trofeo europeo era l’obiettivo numero uno della stagione.

A questo proposito è intervenuto ai nostri microfoni l’opinionista sportivo di ‘Top Calcio 24’ Nicola Balzani, che in ESCLUSIVA si è così espresso sul finale di stagione della ‘Vecchia Signora’:

Nicola Balzani sul momento della Juventus

“La Champions League era il target principale di questa annata e la Juventus è stata eliminata da un sorprendente Ajax che ha brillato in Coppa. E’ stata la filosofia offensiva ad avere la meglio sui bianconeri, troppo arrendisti rispetto all’avversario. Non si può però parlare di stagione fallimentare, visto che formalmente è già arrivato l’ottavo scudetto in 8 anni. Di chi sono le colpe per questa eliminazione? Allegri ha fatto qualche errore di troppo, ha preferito più volte un elemento come De Sciglio al posto di Cancelo che nel massimo torneo continentale ha fatto valere la sua caratura totalmente differente, anche se il portoghese ha commesso qualche sbaglio in questi mesi. La squadra è arrivata scarica nel momento cruciale della stagione e ne ha pagato le conseguenze; se in Italia il primato non sarebbe in ogni caso stato messo in discussione, in Europa le squadre ti affrontano in maniera totalmente differente e soprattutto spregiudicata. Il futuro di Ronaldo? Non è certa al 100% la sua permanenza a Torino, io penso che Zinedine Zidane una telefonata a Cristiano la farà per sondare il terreno per un ritorno al Real Madrid, a prescindere da ciò che accadrà”.

Simone Ciloni