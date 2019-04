Luke Perry e la scelta ecologica post mortem: diventerà compost, grazie ad un abito biodegradabile

Luke Perry sarebbe stato sepolto in un particolare abito biodegradabile che permetterebbe al suo corpo di diventare nutrimento per la terra.

La scomparsa di Luke Perry ha catalizzato l’attenzione dei media per settimane. Nei giorni seguenti alla notizia del prematuro decesso della star di ‘Beverly Hills 90210‘ e di ‘Riverdale‘, sono state numerose le personalità del mondo dello spettacolo che hanno condiviso il proprio ricordo dell’attore. A questa ondata di commovente solidarietà alla famiglia di Luke, si sono aggiunte le polemiche riguardanti il comportamento della figlia Sophia, accusata di avere un atteggiamento ed un abbigliamento non consono ad un periodo di lutto (non c’è bisogno di commentare simili posizioni).Cessato l’interesse mediatico, anche i familiari sono potuti tornare ad elaborare il proprio lutto in serenità.

A distanza di oltre un mese dalla morte dell’attore hollywoodiano, si torna a parlare del suo funerale per una scelta insolita operata in fase di sepoltura. Secondo quanto rivelato da una fonte vicina alla famiglia di Luke, infatti, pare che il divo sia stato seppellito nella fattoria di proprietà che si trova nel Tennessee con indosso un particolare abito biodegradabile.

La scelta ecologica di Luke Perry: sepolto in un abito biodegradabile

Sebbene inizialmente la famiglia dell’attore avesse dichiarato che Luke sarebbe stato cremato per motivi ecologici. Si è scoperto successivamente che il suo corpo è stato sepolto proprio nel Tennessee. A spiegarne il motivo è stata una persona vicina alla famiglia che al ‘Guardian Liberty Voice‘ ha spiegato: “L’abito biodegradabile con il quale Luke è stato sepolto permetterà al suo corpo di diventare un compost pulito. Questa è stata una delle ultime volontà di Perry. In vita è stato sempre attento alle problematiche ambientali”. Pare inoltre che gli organi dell’attore siano stati donati per permettere ad altre persone di continuare a vivere.