Milan, ESCLUSIVO Alessandro Carra (Calcissimo): “Col Parma obbligatori i 3 punti, in futuro vedrei bene Sarri in rossonero”

Domani alle 12.30 il Milan affronta il Parma al Tardini, in una sfida importante soprattutto per i rossoneri che devono tenere stretto il quarto posto in classifica.

A questo proposito abbiamo contattato Alessandro Carra, opinionista sportivo di ‘Calcissimo’ e noto tifoso rossonero che in ESCLUSIVA ha commentato la situazione del club meneghino in vista del match di domani:

“La partita di domani è troppo importante per consolidare il quarto posto del Milan, visto che l’Atalanta se la vedrà col Napoli e la Roma affronterà l’Inter nel big match di questa giornata. La squadra di Gattuso deve assolutamente portare a casa i 3 punti, visto che il calendario delle ultime giornate è favorevole al club. Gattuso ha fatto tutto quello che poteva con la rosa a disposizione, grande lavoro ma se il Milan vuole aumentare la propria caratura internazionale serve un’altra figura. Nel mercato estivo è il centrocampo il settore che va maggiormente arricchito, serve più qualità anche se la sessione di calciomercato è legata al qualificazione in Champions. Per quanto riguarda l’allenatore nell’ipotesi dell’addio di Gattuso vedrei molto bene Maurizio Sarri ora al Chelsea, un tecnico che sa far esprimere un gioco di alto livello e tirar fuori dai giocatori il meglio. Non avrebbe l’obbligo di vincere subito lo scudetto e potrebbe fare molto bene in rossonero. Anche sugli esterni il Milan deve rinforzarsi, poi per il mercato è presto parlare perché dipende da troppi fattori”.

Simone Ciloni