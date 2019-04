Milan, ESCLUSVO Luca Serafini (7Gold): “La squadra tornerà in Champions League”

Analisi del mondo rossonero da parte del giornalista Luca Serafini

A sei giornate dalla fine del campionato, il Milan si ritrova al quarto posto in campionato con 55 punti, a +1 dalla Roma che è la quinta forza della Serie A. E’ troppo importante per il club di via Aldo Rossi centrare la qualificazione alla prossima Champions League, visto che il ‘Diavolo’ non partecipa alla massima manifestazione continentale da ben 5 anni.

A questo proposito abbiamo contattato Luca Serafini, noto giornalista e opinionista di ‘7Gold’ che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni ha parlato del momento rossonero.

Buongiorno Luca, ci dia un suo commento sulla situazione del Milan in vista dell’impegno di sabato col Parma…

Bisogna ripetere le partite di Torino e con la Lazio per intensità, attenzione e convinzione.

Questo quarto posto è meritato per il campionato fin qui svolto dai rossoneri? Sarà il piazzamento finale del ‘Diavolo’?

E’ meritatissimo e anzi pieno di rimpianti per i troppi punti persi, colpe proprie e altrui. Sono convinto che il Milan tornerà in Champions.

Luca Serafini sul campionato del Milan

In vista del mercato estivo, come giudica l’operato di Gattuso e merita la riconferma quest’ultimo? Dove ha bisogno di rinforzarsi maggiormente la rosa rossonera?

Se alla fine della stagione avrà raggiunto gli obiettivi prefissati la scorsa estate (perché nel calcio contano i risultati del campo), Rino ha fatto comunque uno splendido lavoro, ma deve centrare l’obiettivo finale. Poi bisognerà lavorare sul centrocampo e sull’attacco.

Simone Ciloni