Morgan shock: “Asia Argento mi ha pignorato la casa, devo lasciarla entro il 30 aprile”

La drammatica rivelazione del nuovo giudice di The Voice a Valerio Staffelli, entro il 30 aprile verrà sfrattato da casa

Morgan rischia di finire in mezzo a una strada. L’amara confessione è arrivata in occasione della consegna di un Tapiro d’oro da parte dell’inviato di Striscia La Notizia Valerio Staffelli: il nuovo giudice di The Voice, ex giudice di X- Factor, ha ammesso che la sua casa è stata pignorata e messa all’asta dal Tribunale di Monza e che entro pochi giorni dovrà necessariamente lasciarla.

Periodo difficile per Morgan, la rivelazione

Vi è già una data, il 30 aprile, ultimo giorno nel quale potrà restare nel suo appartamento monzese: “Ho fatto la quadratura del bilancio con gli alimenti per le mie bambine – ha detto a Staffelli il giudice del talent di Rai 2 – A un certo punto non ho più potuto sostenere queste spese perché non mi avevano pagato. Ho scritto alle signore per spiegare che non è che non volessi pagare e hanno fatto il pignoramento della casa”, riferendosi alle sue ex Asia Argento e Jessica Mazzoli con le quali ha avuto le figlie Anna Lou e Lara.

Appartamento pignorato dalla sua ex Asia Argento?

Se dunque dal punto di vista sentimentale per Morgan è un ottimo periodo, economicamente la situazione non è per nulla rosea e dal 1 maggio Castoldi non sa dove si troverà: “Immagino – hja rivelato all’inviato di Striscia – che la strada sia grande. Lo spazio c’è, ci sono i prati. Non ho casa”. Ma come un artista del suo calibro si è ritrovato a perdere tutto il suo patrimonio? La causa, ha spiegato Morgan, sarebbe direttamente collegata ad una persona che avrebbe gestito “in modo fallimentare” il suo denaro, per poi “darsela a gambe”. A Staffelli il musicista ha dunque mostrato i documenti inviati dal tribunale riguardanti la procedura di “espropriazione immobiliare promossa da Asia Argento”.