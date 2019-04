Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 Aprile 2019: l’Ariete è nel suo momento di forza, i Bilancia devono pensare all’amore

Venerdì 19 Aprile 2019. Nuovo appuntamento con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele ed ormai anche nostro appuntamento fisso ogni giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Quest’anno può arrivare una sorpresa in più nell’uovo di Pasqua perché arriva questa buona notizia, magari anche una novità di lavoro, qualcosa che fino a Novembre- Dicembre non ti saresti aspettato e questo anche grazie a questa particolare situazione astrologica che vede Mercurio in ottimo aspetto, vedrà soprattutto nei prossimi giorni Mercurio in aspetto buono a Giove e poi da domani anche Venere nel segno. Quindi, è una sorta di eccitazione importante quella che l’Ariete sta vivendo. Perché c’è tutto questo? Perché quando l’Ariete ha un progetto importante in vista, quando sa di dover affrontare delle sfide, si galvanizza, si ricarica. Come ho spiegato più volte questo 2019 però porta sorprese part-time, per cui evidentemente ci sono uno due mesi di grande forza, di rinnovamento, d’occasione, e poi ci sarà un altro momento magari di stallo per poi ripartire. Questo è un anno a singhiozzo, però è importante che tu lo viva al meglio. Possiamo dedicarci a certe sperimentazioni con più energia;

Toro. Il Toro in questo weekend dovrebbe essere più sereno. Allora, attenzione alle persone che ti stanno attorno. Sei supportato sempre da tanta energia. Io dico sempre che la caparbietà e la testardaggine che spesso le persone accusano il Toro di esprimere in maniera esagerata sono, alla fine, una grande risorsa per questo segno zodiacale perché quando c’è un grande problema, quando tutto sembra non funzionare sei proprio tu che fai da traino agli altri. Allora, quando agli altri fa comodo questa caparbietà va tutto bene, quando invece ti impunti sulle tue posizioni, e non vuoi cambiare idea, allora agli altri non sta bene. Comunque, c’è chi ha dovuto cambiare vita anche non volendo. Quindi è una fase di adattamento che però è positiva perché anche nelle situazioni più difficili di quest’anno il Toro, con Saturno in ottimo aspetto, riesce a trovare il bandolo della matassa;

Gemelli. I Gemelli dovrebbero lasciare spazio, in questo weekend, ai sentimenti. Io spero che davvero tu abbia una persona da amare. Soprattutto poi se c’è stata una delusione d’amore, oppure un tradimento, bisogna evitare di creare problemi. Questo è un anno di grande, grande confusione: lo sai benissimo. E allora, a volte sbagli perché puoi pensare che per esempio una nuova storia possa lasciare il segno e c’è questa sicurezza apparente che può riguardare anche le coppie di lunga data, dove però uno dei due non la pensa più come prima. Magari certe situazioni non si evidenziano con le parole, però negli sguardi c’è qualcosa che non va. Tu cerchi anche una mente oltre che un bel fisico e allora in questo periodo avresti bisogno (e qui mi rivolgo ai single) di una persona con cui parlare. Fine settimana che aiuta, che può portare qualche vantaggio, in una situazione però- lo ripeto- molto confusa;

Cancro. Ecco che venerdì e sabato si aprono le porte di un oroscopo interessante, si è vicino a una Pasqua importante. Peccato questa situazione astrologica che riguarda il lavoro, non tanto perché manchi (io spero, insomma, che non sia così. Nel caso non ci sia è un po’ difficile trovare situazioni a lunga scadenza, ma part-time si): per chi ha un’attività o l’ha iniziata da poco c’è tanta fatica ed è un periodo molto difficile per i rinnovi di contratto, quindi se tu chiedi di più probabile che ti rispondano che non è possibile, che tecnicamente non si può fare. Ci vuole un po’ di pazienza.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Giornata interessante, preludio di un sabato che lo sarà ancora di più. Da sabato anche Venere tornerà attiva quindi ecco che arrivano delle soluzioni importanti per i sentimenti. Ecco che magari arriva anche una nuova strategia da attuare in famiglia, con le persone che ami. Si potrà raccogliere un buon consenso e nel weekend proprio i sentimenti tornano a essere molto importanti. È chiaro che il Leone adesso punta molto sul lavoro. Una sfida può essere vinta nell’ultima parte di questo mese di Aprile;

Vergine. Vergine un po’ in crisi, forse alla ricerca di una stabilità perduta. Qualche giorno fa pensavo ai Vergine come a una sorta di computer, nel senso che tu hai una grande mente, archivi tanti dati, sei una persona di una grande intelligenza, però poi hai bisogno di una sorta di periferica, cioè di tramite, per esporli questi sentimenti perché a volte restano chiusi dentro di te. Non è un caso, per esempio, se i Vergine incontrano e amano persone che sono molto, molto appariscenti, che sono molto espansive (al contrario del Vergine che di solito invece è un po’ chiuso in se stesso). Ecco, questa persona rappresenta un po’ come la stampante per il computer. Se io voglio stampare una foto che vedo al computer devo utilizzare una buona stampante. Ecco, tu hai delle immagini molto fisse, stabili nella tua mente, però hai bisogno di un tramite, di qualcuno che faccia diventare concrete certe situazioni e soprattutto riesca ad esternarle, non dico al posto tuo ma con colori più vivaci. E allora è questa la ricerca che devi fare: ora hai proprio necessità di stare accanto a persone che capiscano le tue esigenze un po’ di più;

Bilancia. La Bilancia in questo fine settimana dovrà staccare la spina dalle questioni di lavoro che comunque, anche se non danno problemi (posso immaginare abbia anche un grande successo), creano disagi a livello sentimentale perché se pensi troppo al lavoro non pensi al resto. Quindi, attenzione alle coppie in crisi, attenzione a chi è solo perché gli ultimi giorni di Aprile- da questo punto di vista- sono un po’ distratti;

Scorpione. Lo Scorpione che ha avuto qualche problema fisico, accentuato da questo Urano che è andato in opposizione, ora può risolvere. Tra l’altro, gli ultimi due anni sono stati un po’ pesanti. Anche chi ha avuto un grosso fastidio può cercare delle soluzioni. Chi ha vissuto una separazione in amore non stia a pensare a cosa sta facendo l’ex, se ha un’altra o un altro, se è felice o infelice. No. La vita continua, e allora se continua per gli altri perché non deve continuare anche per te? Spesso ti blocchi e pensi a com’era bello il passato e invece bisogna guardare al futuro e pensare che sarà bello.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha un fine settimana che aiuta, che porta un recupero non solo emotivo ma anche, direi, relazionale. E sono proprio le relazioni che contano. Il Sagittario punta la propria efficienza, la propria vita, sui contatti e a volte si lancia in imprese anche senza il paracadute perché sappiamo che è un segno un po’ spericolato. Per fare tante cose, però, potresti perdere di vista la tua natura, i tuoi veri desideri. Qui lo dico in particolare a chi ha fatto tanti lavori diversi, si è messo in gioco in tante situazioni, e adesso ha bisogno di definire meglio la propria professionalità. C’è qualcosa di più in questo oroscopo, già dal fine settimana, che riguarda l’amore;

Capricorno. Arriva una Pasqua diversa, per molti. Tendenzialmente tu hai sempre poche persone di riferimento ed ecco perché quando una di queste si allontana ti senti molto solo, però ricorda una cosa: tu non sei mai solo perché vuoi bene a te stesso. Il vero problema della solitudine nasce quando noi non ci amiamo, quando noi non ci accettiamo. A quel punto, se gli altri ci isolano o noi ci isoliamo dagli altri davvero restiamo soli, perché non abbiamo più un contatto con noi stessi. Invece il Capricorno questo contatto lo mantiene, lo mantiene perché è dominato da Saturno, il pianeta che è il pianeta delle prove, il pianeta dei sacrifici, quindi il Capricorno sa benissimo cosa significa faticare per ottenere qualcosa di importante. Anzi, addirittura a volte evita le strade corte, preferisce quelle un po’ più aspre, per arrivare alla meta e poi comunque concludere di avere fatto qualcosa di molto importante. Non sarebbe una cosa sbagliata riflettere bene sul tema amore;

Acquario. L’Acquario in questo weekend sente che ci sono parecchie cose da risolvere, anche dal punto di vista lavorativo, però una problematica in più può capitare. I soldi: ecco, questi sono veramente pochi e comunque pochi per i progetti che l’Acquario ha in mente (ma anche per le spese). Però c’è uno sblocco che può riguardare una vendita, una compravendita, o magari si può fare anche un affare su internet;

Pesci. È un fine settimana importante per i sentimenti, con la Luna favorevole, quindi tra venerdì e domenica bando alle malinconie. Lascia aperta la porta. Chiaro che chi ha chiuso una storia da poco forse è in una fase di transito. Di solito ci vuole un po’ di tempo per recuperare. Però l’impegno non manca e c’è una grande voglia di rimettersi in gioco. Ricorda che sul lavoro alcune questioni dovranno essere messe in ordine. In qualche caso eccezionale, anche con l’aiuto di un avvocato. Consultazioni proprio con esperti di legge per risolvere un problema oppure concludere una trattativa.

