Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un bar, travolta una cliente

Un’auto è finita contro la vetrina di un bar travolgendo una 49enne seduta nel dehor, ricoverata in ospedale con fratture multiple

Una tranquilla sosta al bar si è trasformata in un incubo per una donna, investita da un’auto finita contro la vetrina del locale. Uno schianto tremendo quello avvenuto alle porte di Milano quando un automobilista ha improvvisamente perso il controllo del veicolo andando a impattare contro la vetrina e travolgendo una cliente che si trovava seduta nel dehor, facendola finire a terra con ferite piuttosto serie.

Auto contro le vetrine di un bar

L’episodio si è verificato a Quarto Oggiaro, in via Federico De Roberto: l’automobilista è un 69enne che non è più riuscito a controllare la sua utilitaria rossa che si è scontrata contro i tavolini del locale e in seguito ha infranto la vetrata. Sul posto sono intervenute due ambulanze ed un’automedica del 118: i soccorritori hanno trasportato la donna colpita, una 49enne, all’ospedale con una grave frattura multipla alle gambe. Ferite serie ma fortunatamente non gravi, la donna non è infatti in pericolo di vita e si trova ricoverata al Sacco, come confermato da MilanoToday.

I rilievi delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine con agenti della polizia locale che hanno delimitato l’area del sinistro ed effettuato una serie di rilievi. Anche attraverso le testimonianze dovranno cercare di far luce sull’esatta dinamica dell’incidente e capire se il 69enne abbia avuto un malore o se abbia perso il controllo dell’auto per altri motivi.