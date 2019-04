Scimmietta empatica va a consolare una donna in lutto durante un funerale: le immagini fanno il giro del web

In queste ore stanno facendo il giro del web le immagini di una scimmia che è andata a consolare una donna in lacrime ad un funerale in India.

Durante un funerale tenuto nella città di Nargund, nella regione di Karnataka (India), un insolito partecipante ha preso parte alla cerimonia funebre. Mentre le donne piangevano e pregavano per la scomparsa di Devendrappa Kammar (scomparsa ad 80 anni), una scimmietta si è avvicinata al corte funebre, incuriosita da quello che facevano le donne.

In un filmato che ha fatto il giro del web è possibile vedere il primate che si avvicina a passo moderato verso il cerchio di donne che piangono e pregano dinnanzi al monumento funerario, quindi si siede accanto ad una di esse e le poggia una zampa sulla spalla. Richiamata l’attenzione della donna, con l’altra zampa le accarezza la testa e poi l’abbraccia come a volerle dare conforto.

La scimmietta empatica che partecipa ai funerali

A quanto pare, quella ripresa nel video virale, non è stata la prima volta che la scimmietta, appartenente alla famiglia dei Semnopithecus, si reca ad un funerale per dare conforto alle persone in lutto. Secondo quanto raccontato dagli abitanti della zona, il primate viene attirato dall’assembramento di persone e riesce a capire quali sono quelle in lutto. Quindi si avvicina a loro per offrire il proprio conforto. In gennaio era toccato al figlio di Halappa Chikkamani, che ai media locali ha rivelato: “La scimmia si è seduta sul mio grembo ed ha cominciato ad abbracciarmi. Se n’è andata solo quando ho smesso di piangere”.