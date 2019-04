Serie A in streaming su DAZN: come vedere online le partite della 33esima giornata

Conclusa tristemente la parentesi europea, le squadre italiane si rituffano nel campionato alla ricerca della matematica conquista degli obiettivi stagionali. Settimana scorsa c’è stato il primo verdetto della stagione 2018/2019 con la retrocessione matematica del Chievo, mentre questa settimana la Juventus ha il secondo match point per portare a casa l’ottavo scudetto consecutivo. Vediamo, dunque, qual è l’offerta di DAZN (ecco come abbonarvi e usufruire del mese gratuito) per questa 33a giornata.

Serie A in streaming su DAZN: ecco come vedere le partite online

Si comincia alle 15:00 con uno scontro diretto per la zona salvezza: l’Udinese ospita in casa il Sassuolo di De Zerbi. I friulani vengono da due sconfitte consecutive con Roma e Lazio ed hanno necessità di capitalizzare ogni partita in casa per ottenere punti ed evitare una retrocessione clamorosa. Gli emiliani hanno una classifica più tranquilla, ma non sono ancora certi della matematica salvezza quindi cercheranno di ottenere punti importanti. All’andata le due squadre non sono andate oltre lo 0-0.

Sempre alle 15 c’è lo scontro all’Olimpico tra Lazio e Chievo: la squadra capitolina deve ottenere i 3 punti per mantenersi in corsa per la Champions e per l’Europa, i veronesi invece non hanno più nulla da chiedere e potrebbero essere particolarmente arrendevoli. All’andata il Chievo è stato autore di una prova convincente, ma la vittoria è sfumata grazie ad un gol di Immobile nel finale.

Dulcis in fundo, alle 18 c’è uno scontro storico, una partita dall’enorme valenza sia per la tradizione ed il blasone delle due squadre sia per la posta in palio: la Juventus ospita la Fiorentina e cerca una vittoria per chiudere alla grande il discorso scudetto, battendo una rivale storica. All’andata la capolista ha passeggiato al Franchi vincendo con un netto 3-0.

Se siete interessati a questi match, vi ricordiamo la possibilità di usufruire del mese gratuito che DAZN concede ai nuovi abbonati, per farlo andate su questo link