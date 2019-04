Aprono i bagni per i trans, la prima città in Italia contro ogni discriminazione

E’ una novità importante quella introdotta in una città italiana: bagni per il ‘terzo sesso’, che potranno essere utilizzati dai transgender

Bagni per il terzo sesso. E’ una novità a suo modo storica quella introdotta in una città italiana, la prima a dar forma ad un progetto che fa parte del protocollo contro le discriminazioni di genere. Accade a Reggio Emilia: Comune, Arcigay e Asl insieme a Provincia, istituti penali, tribunale, università Unimore, ufficio scolastico territoriale, istituto scuole e nidi d’infanzia, Fondazione per lo Sport e la fondazione Mondinsieme, hanno siglato congiuntamente il procotollo che, tra le altre cose, prevede l’apertura di bagni per i trans, oltre a questionari Ausl con la casella “altro”, ad indicare il sesso oltre a maschio e femmina.

Bagni per i trans, la reazione di Argigay

La notizia è riportata dal Resto del Carlino che parla di Reggio Emilia come di un vero e proprio modello anti discriminazione sia per l’orientamento sessuale che per l’identità di genere. Il presidente provinciale di Arcigay Alberto Nicolini ha a tal proposito dichiarato: “Siamo grati alle istituzioni e gli enti che hanno capito l’importanza dell’inclusione concreta delle persone Lgbti, per inviare segnali positivi che incoraggino il coming out tra gli utenti e prima ancora tra i propri lavoratori e lavoratrici”. Aggiungendo: “Auguriamo a tutte e tutti noi di essere all’altezza dell’esperienza di un impegno concreto a tutto tondo, dall’accoglienza delle coppie di genitori gay e lesbiche negli asili che già ci sono a Reggio Children fino alle carceri che aprono le porte alle associazioni che vogliono portare sostegno alle persone ospitate nella sezione trans regionale a Reggio”.