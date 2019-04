Incidente stradale mortale sulla Via Ostiense: un’auto ha travolto e ucciso un uomo di 51 anni

Un uomo di 51 anni di nome è morto questa notte sull’Ostiense dopo essere stato travolto da una vettura. La vittima stava attraversando la strada

Questa notte, intorno alle ore 01:30, un pedone è stato travolto da una vettura in transito sulla Via Ostiense. Alla guida della macchina incriminata, una Smart, era una donna di 33 età. Il pedone è un uomo di 51 anni che è deceduto prima di poter giungere in ospedale. Al vaglio degli inquirenti la dinamica esatta dell’incidente, ancora in fase di chiarimento.

Incidente stradale mortale sulla Via Ostiense, il pedone è stato sbalzato di diversi metri

Nel corso della notte appena trascorsa un pedone è stato travolto e ucciso sulla Via Ostiense da una Smart in transito. Il drammatico sinistro è avvenuto all’altezza del numero civico 170. Qui il pedone, un uomo di 51 anni, pare stesse attraversando la strada quando è sopraggiunta la vettura che lo ha centrato in pieno, facendolo sbalzare in aria per diversi metri. Poi il violentissimo impatto con l’asfalto. Inutile l’intervento dei soccorritori che hanno cercato prima di rianimare l’uomo sul posto e poi di trasferirlo in struttura ospedaliera: l’uomo è deceduto durante il percorso luogo dell’incidente-ospedale. Trasportata in ospedale, sotto shock, la donna che guidava la Smart: si tratta di una cittadina albanese residente in Italia. La 33enne è risultata negativa ai controlli relativi all’assunzione di alcol e droga.

Incidente stradale mortale sulla Via Ostiense, al vaglio degli inquirenti la dinamica del sinistro

Gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale, coordinatisi con l’VIII Tintoretto e IX Eur (per la viabilità), hanno realizzato i rilievi necessari sul luogo dell’incidente. Secondo quanto si apprende attraverso una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, l’uomo stava attraversando la strada ma non si capisce se in corrispondenza oppure no delle apposite strisce pedonali. Questo è un elemento che sarà opportuno chiarire per valutare correttamente tutte le fasi del drammatico sinistro. Allo stesso scopo saranno ascoltati i testimoni presenti al momento dell’impatto.

(Immagine di repertorio)

(Fonte: RomaToday.it)

Maria Mento