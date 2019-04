Inter, ESCLUSIVO Gianluca Rossi (Top Calcio 24): “Serve più equilibrio e tranquillità. Wanda Nara ha blindato Icardi? Vedremo cosa succederà”

Analisi nerazzurra da parte del giornalista e opinionista Gianluca Rossi

Questa sera alle 20.30 l’Inter di Spalletti affronta la Roma di Ranieri in un match fondamentale soprattutto per i giallorossi, che a 6 giornate dalla fine sperano ancora in un sorpasso sul Milan e centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Oggi abbiamo avuto ospite in redazione il noto giornalista e opinionista sportivo di ‘Top Calcio 24’ Gianluca Rossi, che in ESCLUSIVA ha così commentato il momento della ‘Beneamata’:

Gianluca Rossi sul finale di stagione nerazzurro

“A prescindere da come finirà stasera, mi auguro che questo finale di stagione dia un po’ di serenità al gruppo nerazzurro e tanta stabilità a tutti i livelli. Bisogna onorare al meglio queste ultime partite, dopo il terremoto mediatico degli scorsi mesi e la vicenda Icardi. Wanda Nara ha detto a ‘Verissimo’ che Maurito rimane anche l’anno prossimo? Trovo assurdo che una procuratrice faccia tutto da sola e sveli gli ipotetici piani di una società nei vari programmi, sarà sempre un problema da questo punto di vista. Forse parla così perché non ci sono offerte per Icardi, visto che le altre società sanno cosa vanno ad affrontare. L’argentino è un giocatore straordinario e non l’ho mai messo in dubbio, auspico solo che si torni solo a fare il bene dell’Inter che è la cosa più importante”.

Simone Ciloni