Inter, ESCLUSIVO Stringara: “Icardi, meno social e più fatti sul campo. Che coppia farebbe con Dybala”

Intervista all’ex calciatore nerazzurro Paolo Stringara

Inter-Roma è il big match di questa 33esima giornata di Serie A; se i giallorossi dovessero vincere potrebbero scavalcare il Milan al quarto posto con 57 punti (visto il pareggio per 1-1 con il Parma alle 12.30).

Le motivazioni non mancheranno di certo alla banda di Claudio Ranieri, che deve vedersela però con l’Inter dell’ex Spalletti; per l’occasione abbiamo intervistato l’ex calciatore nerazzurro Paolo Stringara, che in ESCLUSIVA si è così espresso a questo proposito…

Paolo Stringara su Inter-Roma e il mercato nerazzurro

“Vedo l’Inter favorita stasera, sta meglio mentalmente e fisicamente rispetto agli avversari, mentre per la Roma diventa una partita cruciale per coltivare ancora il sogno Champions. Per quanto riguarda Icardi il bilancio va fatto a fine stagione, ora deve seriamente pensare solo al calcio e avere un approccio diverso, meno social e glamour e più fatti sul campo. Dybala in nerazzurro? Non so quanto possa essere percorribile questa operazione, ma di sicuro insieme sarebbero complementari e sarebbe una gran bella coppia. Mauro è un rapace in zona gol, un cecchino dell’area di rigore ma a prescindere dall’eventuale partner in attacco deve migliorare nel dialogare con i compagni, non basta più ormai essere un grande finalizzatore”.

Simone Ciloni