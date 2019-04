Juventus-Fiorentina, ESCLUSIVO Amerini: “Grandi motivazioni dei viola, ma la Coppa Italia è più importante”

Analisi del club gigliato da parte dell’ex calciatore e procuratore Daniele Amerini

La Juventus affronta davanti al proprio pubblico dell’Allianz Stadium alle 18 la Fiorentina del neo tecnico Vincenzo Montella; manca solamente un punto per la conquista matematica dello scudetto, l’ottavo consecutivo in altrettanti anni.

Ad analizzare il momento del club viola abbiamo avuto ospite in redazione Daniele Amerini, ex calciatore dei gigliati (ora procuratore sportivo) che in ESCLUSIVA si è così pronunciato in vista del match con la Juventus:

Daniele Amerini sul finale di stagione della Fiorentina

“Di sicuro oggi non mancheranno le motivazioni da entrambe le parti, visto che la Fiorentina quando incontra la Juventus ha sempre il morale a mille e vuole rovinare la festa ai bianconeri nonostante la posizione di classifica attuale. Sono convinto che la banda di Allegri vuole chiudere definitivamente oggi il discorso scudetto e manderà in campo l’11 migliore per portare a casa i 3 punti. E’ molto più importante pensare all’appuntamento di Coppa Italia con l’Atalanta, un successo nel torneo darebbe lustro alla stagione viola e porterebbe il gruppo di Montella in Europa League”.

Simone Ciloni