Mangia un wurstel e muore soffocata: la morte shock di una bimba di due anni

Una bambina di due anni è morta perché soffocata da un pezzo di wurstel che aveva ingoiato. La tragedia in provincia di Salerno

Tragedia immane ieri sera a Campagna, in Provincia di Salerno. Qui una bambina di due anni è deceduta a causa di un arresto cardiaco sopraggiunto dopo aver ingoiato un pezzo di wurstel che le è andato di traverso. Al momento del dramma la bimba si trovava in casa della nonna. I soccorritori non hanno potuto evitare il peggio.

Mangia un wurstel e muore soffocata, la bimba portata all’Ospedale di Eboli: per lei nulla da fare

Ieri sera, 19 Aprile, una bambina di due anni ha perso la vita a Campagna (Provincia di Salerno) a causa di una tragica fatalità. La piccola, ospitata in casa della nonna al momento dell’incidente, ha messo in bocca un pezzo di wurstel che non è riuscita a ingoiare correttamente. Tutto questo è avvenuto sotto gli occhi della nonna, ignara che la piccola avesse in bocca il pezzo di wurstel: l’anziana signora si è resa conto di quanto successo solo quando la nipotina ha cercato di ingoiare la carne, non riuscendoci. La donna ha allertato i soccorsi e il 118 ha portato la piccola, con urgenza, all’Ospedale di Eboli. Qui, purtroppo, non si è potuto fare niente per salvarla.

Mangia un wurstel e muore soffocata, il cordoglio della comunità per la morte della piccola

Il soffocamento ha innescato un arresto cardiaco che ha portato la bambina alla morte. Sotto shock tutta la comunità di Campagna che si apprestava a vivere le celebrazioni religiose legate alla Pasqua e che, invece, adesso piange uno dei suoi figli più piccoli e innocenti. Numerose espressioni di cordoglio e di vicinanza sono state destinate a questa famiglia colpita così bruscamente da un lutto improvviso e traumatico.

Maria Mento