Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 Aprile 2019: lo Scorpione deve scaricare la negatività, il Sagittario ha voglia di novità

Sabato 20 Aprile 2019. Nuovo appuntamento con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele ed ormai anche nostro appuntamento fisso ogni giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Con questa Venere nel segno ti trovo ancora più forte e poi non ci dimentichiamo che Venere è anche la bellezza. In astrologia rappresenta l’esteriorità, l’estetica, quindi adesso l’Ariete ha modo di farsi notare. Ti senti anche più bello o comunque più bella? C’è qualcosa di nuovo che ti permette anche di ottenere più consensi? Maggiore visibilità? Ricorda che come ho già scritto nel mio libro, quindi in tempi non sospetti, la fine di Aprile può essere molto importante per aprire nuovi orizzonti sia nel lavoro sia in amore;

Toro. Il Toro ha un fine settimana particolare che consiglio di vivere con poche e selezionate persone attorno. C’è il ricordo della Pasqua dell’anno scorso che è stata diversa perché magari avevate qualcosa in più: c’era un proprietà, c’era una forza in più. La tua vita è cambiata, sta cambiando, anche in maniera drastica. L’ho detto che questo Urano nel segno può portare anche degli eventi che all’apparenza non sono così facili da gestire ma che poi, alla fine, come risultato hanno proprio questa mutazione. Di solito si dice “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”. Quest’anno direi: Pasqua con i tuoi;

Gemelli. La buona notizia è che da questo sabato Venere non sarà più contraria. Questo non solo è un elemento di forza ma può mettere in qualche modo in regola, o quantomeno in ordine alcune emozioni, sensazioni, che sono state particolarmente difficili da gestire in amore. È chiaro che non tutte le coppie sono in crisi, però dove si è parlato di tradimento, di distrazione, dove non c’è stata una conferma, adesso si può affrontare un discorso spinoso con più semplicità. La cosa buona è che questa volta decidi tu. Restano sempre delle situazioni un po’ precarie per il lavoro, più che altro perché ci sono delle persone che devi combattere o comunque che in questo periodo non fanno il tuo gioco;

Cancro. Sabato e domenica giornate importanti. A questo punto devo dire: l’amore va bene ma che sia giusto, perché il Cancro ha bisogno di emozioni appaganti e soprattutto il Cancro ha bisogno di non dover spiegare le proprie emozioni. Ha bisogno di avere accanto una persona che grazie a uno sguardo, a una intuizione, a una parola, a una carezza, capisca lo stato d’animo di questo segno zodiacale. A volte ti arrabbi e ti chiudi in un mutismo che gli altri non riescono a comprendere proprio perché ti senti poco compreso, ma alla richiesta “Che cosa hai fatto?” ti senti male a dover spiegare i perché stai male. Pensi che comunque, queste persone- se ti vogliono bene- lo devono sapere se c’è qualcosa che non va. Ora, non dare tutto per scontato perché tu hai una sensibilità molto, molto sviluppata rispetto agli altri. Se c’è qualcosa che non va forse è meglio parlarne.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone deve fare qualcosa di buono. Ora, quelli che hanno grandi iniziative in mente, soprattutto non hanno remore nei confronti dell’amore, dei rapporti di coppia, possono persino pensare a una convivenza, a un figlio, a un matrimonio. In molti mi daranno ragione col tempo, in particolare già adesso potranno arrivare soluzioni, idee migliori. C’è più vigore, c’è più forza e c’è anche la possibilità di riscuotere un buon consenso grazie a un impegno che nasce in questi giorni;

Vergine. La Vergine ha un fine settimana importante con la Luna che tocca il settore dei contatti. Direi anche degli spostamenti, quindi non tutti andranno in vacanza per Pasqua, però insomma chi si sposta non sbaglia. Direi che è il momento giusto per fare grandi progetti entro l’estate, che non certo tu hai bloccato ma che possono avere incontrato qualche reticenza attorno, quindi è un periodo in cui devi convincere gli altri che le tue ragioni sono quelle più valide. L’oroscopo propone ma siamo sempre noi a dover affrontare le cose. L’energia non manca;

Bilancia. L’accento delle stelle è posto sul rapporto con gli altri, quindi possono esserci anche contrasti con i parenti, con un datore di lavoro, oppure in questo periodo tu fai tanto ma agli altri sembra scontato che vada così. E invece di scontato non c’è nulla anche perché tutto quello che stai facendo, soprattutto se porta successo, comporta per te una grossa fatica e sarebbe il caso che gli altri se ne accorgessero. Attenzione alle discussioni in amore perché la fine di Aprile è un po’ spinosa;

Scorpione. Queste stelle aiutano a essere sereni e con la Luna nel segno si può vivere una bella intuizione. Non è un periodo eccezionalmente passionale, sono sincero. Forse i problemi di lavoro emergono o comunque, in questo periodo, vorresti fare più cose. Lo Scorpione ha bisogno di aprire il proprio animo. Chi ha la fortuna di scrivere, comporre, dipingere, in questo periodo sarà eccezionalmente ispirato e chi non ha questa fortuna potrebbe anche ispirarsi al lavoro degli altri, nel senso che per esempio andare ad ascoltare un concerto, andare a vedere una mostra libera l’animo, permette proprio di far uscir fuori queste sensazioni che a volte sono troppo negative, cupe, e che hanno bisogno di uno sviluppo diverso;

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. In questo weekend hai voglia di fare qualcosa di nuovo, di bello. I Sagittario, lo sappiamo, quando c’è un ponte, una festa, se possono partono, non stanno fermi in casa. Si può cambiare. Chi ha più iniziative, progetti, programmi, magari ne ha chiuso uno e adesso ne ha aperto un altro. C’è anche chi ha cambiato ruolo, ha iniziato un progetto, un programma, un lavoro, in un modo e adesso lo sta variando. Con Giove nel segno ogni errore sarà superato con un pizzico di buona volontà. Resta sempre un grande cielo per chi ha il partner giusto a fianco, vuole sposarsi, convivere. Giove è fertilità;

Capricorno. In questo fine settimana avresti bisogno di vivere relazioni nuove. In questo periodo il Capricorno non accetta più scuse, quindi se fino a oggi hai avuto a che fare con una persona che te ne ha raccontate di tutti i tipi e colori, che magari ti ha detto “Ci devo pensare” oppure ha mille scuse per evitare un confronto, ecco non vale più. Adesso vuoi capire come davvero sta la situazione, potresti anche affrontare a brutto muso una persona che non ti dà queste sicurezze. A brutto muso relativamente, insomma, sempre a livello di discorsi. Gli ultimi giorni di Aprile, da questo punto di vista, sono un po’ pesanti. Se c’è stata una separazione, un problema d’amore: non è colpa tua. C’è chi ci ripensa. Tu di solito sei molto fermo nelle tue scelte. Altri potrebbero non essere forti come te;

Acquario. L’Acquario ha una buona notizia perché arriva sabato e arriva anche Venere. Venere sblocca certe situazioni e sarebbe il caso di vivere questa Pasqua in maniera serena. Direi anche di stare lontano da persone che hanno il potere di farti agitare perché hai bisogno di serenità e di tranquillità. Peccato questa situazione economica, lo ricordo spesso, che non permette di evolvere; però in questo weekend puoi risolvere un piccolo problema personale. Piccoli affari, compravendite favorite: non guadagni un’enormità però puoi, magari, liberarti di un peso. Questo è un momento buono per mettere a posto alcuni conti;

Pesci. I Pesci in questo fine settimana dovranno mettere in ordine alcune questioni e dovrai fare ordine anche in amore. È inutile stare con una persona che non ami più, o che comunque con te ha dei problemi, solo perché ti fa tenerezza, solo perché non ti va di darle una brutta notizia o solo perché pensi che tutto sommato è inutile mettersi lì a parlare, tanto le cose non cambiano. Un piccolo monito, ecco, andrebbe fatto a chi non ti dà quello che vorresti. Metti al bando qualche malinconia di base. Se c’è stato un passato difficile superalo mettendoci una pietra sopra. Cerca di non esagerare con atteggiamenti vittimistici che non servono a nessuno, tanto meno a te. In questo fine settimana molti nati sotto il segno dei Pesci si sentiranno più liberi di gestire e di fare delle cose importanti, anche di fare delle nuove conoscenze, perché no? Se questo può dare soddisfazione, chiaramente, non va evitato.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento