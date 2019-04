Parma-Milan, ESCLUSIVO Melli: “Partita bellissima, quanti ricordi! Parma e Atalanta le rivelazioni della A”

Intervista al doppio ex della partita Alessandro Melli

Tra pochi minuti va in scena l’anticipo delle 12.30 di questa giornata di Serie A, Parma-Milan. Per i rossoneri è fondamentale portare a casa la vittoria per allontanare le pretendenti e restare saldi al quarto posto, mentre i ducali sono al 14esimo posto con 35 punti.

Per l’occasione abbiamo intervistato un doppio ex della partita, Alessandro Melli. L’ex attaccante del Parma stellare anni ’90 (con una parentesi al Milan nella stagione 1994/1995) ed ex team manager dei ducali in ESCLUSIVA si è così espresso in vista di questo match:

“Credo proprio che sarà una bellissima partita, quanti ricordi! Difficile che questo Parma possa tornare ai fasti di tanti anni fa, dove il denaro ha sempre più potere nel calcio. Non escludo nulla, in fin dei conti anche negli anni ’90 nessuno avrebbe creduto che una provinciale avrebbe lottato per i primi posti e conquistato trionfi in campo europeo. Ora l’obiettivo più importante è chiudere il discorso salvezza il prima possibile, durante il girone d’andata la squadra ha viaggiato sulle ali dell’entusiasmo e stupendo tutti. Nel ritorno invece c’è stato un calo fisico e di tensione che ha rilassato il gruppo dopo un cammino incredibile per una neopromossa. L’Atalanta e il Parma sono senza dubbio le rivelazioni d questa Serie A, la differenza sta nel fatto che gli orobici lo hanno dimostrato in tutta la stagione, mentre i ducali sono stati più discontinui dopo l’exploit iniziale”.

Simone Ciloni