Chi è Martina Fusco, la Davide che ha incantato durante l’ultima puntata di Ciao Darwin?

“È meglio essere​ basse ma col c…o alto che alte, ma col c…o basso”: con questa affermazione Martina Fusco ha guadagnato le ovazioni della platea di ‘Ciao Darwin’, da sempre composta da maschietti in evidente subbuglio ormonale.

Ma chi è Martina Fusco, comparsa a Ciao Darwin durante la puntata Davide contro Golia?

Come detto da lei stessa durante la puntata, Martina Fusco è una ragazza di 18 anni proveniente da Napoli.

Ed è evidente che la giovane abbia tutto al posto giusto, come mostrato durante la sfilata finale in cui è apparsa in intimo, mettendo in mostra soprattutto un lato B clamoroso (ma d’altra parte la ragazza c’ha 18 anni, se non è adesso così in forma quando dovrebbe esserlo?)

Dopo la comparsata la Fusco – che è alta un metro e cinquantotto e per questo ha partecipato come Davide – ha ottenuto un plebiscito sui social, con migliaia di nuovi followers su Instagram e con apprezzamenti vari (tra cui quello del rapper Samuel Heron).

Ma i fan dell’ultim’ora non devono temere: Martina Fusco – a suo stesso dire – sarà nuovamente sul palco di ‘Ciao Darwin’.