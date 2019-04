La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 22/04/2019 al 28/04/2019

Buona Pasqua a tutti i nostri lettori. Anche oggi la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox ci ha fatto compagnia su Rai2 e ci ha aiutato a capire come ogni segno zodiacale, secondo le indicazioni delle stelle, dovrebbe vivere al meglio queste festività pasquali. Sempre nel segno del famoso motto giocoso di Paolo Fox: “Non credete ma verificate”.

Dalla dodicesima alla decima posizione: ripensamenti in amore e disagi nel lavoro per il Cancro

Cancro. Purtroppo, anche nei giorni di festa ci sono dei dodicesimo posti. Ci tengo a sottolineare che vi ripeto da decenni di non credere ma di verificare. Probabile che stiate vivendo una Pasqua un po’ particolare. Si dice “Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi”. Forse per voi questa è una Pasqua da passare con i vostri cari. Da qualche giorno è probabile che ci siano stati ripensamenti in amore, tensioni. Non escludo che questioni di lavoro, cambiamenti, creino disagi. Cosa fa un Cancro quando vive queste situazioni? Si chiude nel suo guscio. Dovete evitare di vivere dei contrasti. Non ci sono difficoltà insormontabili, ma è possibile che entro metà Maggio dobbiate fare progetti per il lavoro. Allontanatevi dalle polemiche. Se vivete un momento difficile in coppia ci vuole pazienza perché pare che vi siate allontanati. Il Cancro odia chiedere: pensa che il partner debba capire al volo se il Cancro sta male. Parlo ai partner del Cancro, allora: non lasciatelo solo durante la prossima settimana;

Capricorno. Abbiamo dissonanze planetarie. Mercoledì e giovedì la Luna transita nel segno. Dovete mettere in ordine quello che altri hanno messo in disordine. Ancora di più ci sono divergenze da sanare se avete vissuto difficoltà o se avete perso un amore. Siete in una condizione di nervosismo e volete mettere in chiaro le cose. Voi non siete mai soli perché vi volete bene. Il problema nasce quando non ci stimiamo: quella è la vera solitudine. Molto interessante il prossimo weekend;

Vergine. Sarà che la Vergine non vuole mai fermarsi, ma siete degli stakanovisti. Avete sempre bisogno di maturare progetti. È vero che se state molto tempo in vacanza un po’ vi arenate, vi stancate e poi è più difficile riprendere quota. Mi raccomando, da mercoledì grande risveglio. Maggio inizia a portare delle risposte, dal 17 e dal 20 anche per la firma di contratti. Siete in una posizione migliore. La settimana inizia in maniera faticosa: dovete recuperare la tranquillità e anche l’amore. Maggio sana molte ferite.

Dalla nona alla settima posizione: la Bilancia è in attesa di qualche opportunità

Bilancia. Un po’ come Capricorno e Cancro dovete recuperare, anche a livello fisico. Ci sono sbalzi di temperatura molto forti. Avreste bisogno di qualcosa di più nelle relazioni e la fine del mese comporta qualche scontro. Attenzione con gli ex e nelle cose che non sono state chiarite. Possibile che frequentate poco la persona amata per motivi di lavoro. La prima parte del 2019 va un po’ a rallentatore. Grazie a un colloquio o un apprendistato che arriverà tra metà Maggio e Giugno qualcosa arriverà. Il vostro anno di riferimento è il 2020;

Gemelli. Avete una situazione astrologica interessante. Adesso siete più sereni rispetto all’inizio dell’anno. I Gemelli sono un po’ stanchi. La cosa più difficile da affrontare è una sorta di fatica per cui qualche Gemelli ultimamente deve fare buon viso a cattivo gioco. Alla fine ce la farete, andrete avanti bene, ma alla fine dell’anno. Le giornate di Pasqua e Pasquetta possono essere gestite bene nel completo relax. State con la famiglia;

Scorpione. Sta preparando un grande momento di recupero. Voi volete fare qualcosa di nuovo. Ma lo potete fare davvero? Lasciare le sicurezze a front delle incertezze non è consigliato. Urano dice che volete fare cose diverse ma nei fatti non c’è assortimento a livello di scelte. Siete un po’ arrabbiati per questioni di soldi. Il 2018 ha appesantito molto le vostre finanze e ora si recupera poco. Qualcuno ha fatto una spesa interessante ma anche particolarmente pesante. Situazione astrologica tranquilla con conflitti in amore e nelle relazioni con gli altri tra venerdì e domenica. Canalizzate bene la rabbia: parlate se necessario.

Dalla sesta alla quarta posizione: i Pesci seminano per raccogliere a fine anno

Acquario. Ci sono alcuni segni zodiacali che sono rimasti sconvolti dal transito di Urano: Acquario, Toro, Scorpione e Leone. Sono pronti a una grande rivoluzione che forse neanche avrebbero desiderato. Avete notato che le cose sono cambiate o che le cose che facevate non è più possibile farle. L’Acquario in questo momento è imbarazzato, anche se è un segno abituato ai cambiamenti. Bisogna capire quali sono i progetti che fruttano quattrini e quali no, quali sono i progetti validi da portare avanti e quali no. Polemiche dalla mattina alla sera. Avete una grande agitazione addosso e dite delle cose che potrebbero essere un po’ troppo forti nei toni. Attenzione alle tensioni con gli altri, con un capo, in amore. Maggio e Giugno saranno mesi di polemiche e tensioni. Orgoglio sì ma anche sale in zucca;

Pesci. Acquario e Pesci sono i segni meno attaccati alla realtà. Infatti, ecco che qualche volta vi capiterà di camminare per strada e non rendervi conto delle persone che incontrate. Siete distratti da situazioni che in questo periodo ingombrano la vostra mente. Ricordatevi che ci sarà una bella condizione per Novembre e Dicembre: questo è il periodo di semina per i progetti che decolleranno a fine 2019. Vi trovo più in forma, più innamorati. Se un amore si è allontanato pensate al futuro;

Toro. Il cambiamento che dovete affrontare voi, con Urano supportato da Saturno, è molto bello. Già dall’anno scorso vi siete sentiti molto più rivoluzionari. Se una situazione non andava bene avete chiuso, se eravate poco propensi verso un amore ora lo spalleggiate, ma sono cose che nel passato non avreste mai fatto. Ultimamente non riesci a stare fermo, è un periodo molto costruttivo. Il periodo è importante chi vuole definire una situazione d’amore entro l’estate. Belle le giornate di mercoledì e giovedì, anche per fare delle proposte;

Il podio della classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: momento di forza per i segni di fuoco

Ariete. Vivete una condizione di rilancio. È molto probabile che abbiate un’opportunità in più rispetto al passato. Avere successo dipende dalle nostre possibilità, l’astrologia ci dice quando è il momento giusto per agire. È probabile che adesso vi vengano affidati dei compiti speciali. Non dovete avere paura dei cambiamenti perché cadrete in piedi. Grande passionalità con Mercurio e Venere in buon aspetto. Spesso vi incaponite su persone che non ci stanno: sfruttate Giove che sarà con voi fino a Novembre e date il massimo del vostro tempo a chi vi apprezza. C’è chi dopo un periodo di silenzio tornerà sul palcoscenico. Non datevi mai per vinti, mi raccomando;

Sagittario. Veramente questo è il periodo d’oro per il Sagittario. Entro metà Maggio si muovono delle cose. Siete voi che dovete stabilire quello che volete. È difficile restare senza nulla con questo cielo. Venere è molto intrigante per l’amore. Sarete chiamati, osservati, notati e sulla base di quello che avete fatto negli ultimi tempi avrete una chance in più;

Leone. Un segno molto generoso. In questi giorni li preghiamo di essere generosi, magnanimi. Avete il potere in mano. Ci sono una bella Luna, un bel Giove, una bella Venere e un bel Mercurio a favore. Le cose che iniziano da venerdì’ possono avere una marcia in più. È un anno di vittorie ma che mette alla prova la vostra pazienza. Tra venerdì e domenica qualcuno dovrà affrontare un discorso d’amore. Quello che state facendo è importante ma aspettatevi che qualcuno lo metta in discussione: con Giove favorevole potrete saltare l’ostacolo. Vi raccomando di fare ma non di strafare.

Maria Mento