Litiga con la vicina di 79 anni per i cani che abbiano sempre, poi le getta l’acido in faccia 

Litiga con la vicina e le getta acido in faccia

Ha litigato con la vicina per i cani e per vendicarsi le ha gettato dell’acido in faccia. Un italiano di 65 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha aggredito con l’acido la sua vicina di casa di 79 anni perché da tempo i due litigavano per i cani della donna, che abbaiavano spesso.

Il fatto è avvenuto ieri in serata a Buccinasco, hinterland sud ovest di Milano. L’uomo è salito al piano di sopra, dove abita la vicina, con una bottiglia di acido. Ha suonato il campanello e quando lei ha aperto le ha gettato l’acido in faccia. Quindi ha cercato di aggredire nello stesso modo i due cani, lanciando loro adesso il resto della bottiglia. I due vicini litigavano molto spesso soprattutto a causa dei due animali che spesso abbiavano.

L’uomo è stato arrestato

L’allarme è stato lanciato direttamente dall’anziana e i carabinieri di Corsico si sono precipitati in zona. La donna è stata portata in codice verde all’ospedale San Paolo a Milano, ed è ricoverata in prognosi riservata. Il liquido ha lesionato la cornea all’occhio sinistro ma non rischia la vita. I due cani non hanno subito danni e sono stati affidati temporaneamente alle cure del vicino di casa.

Il 65enne, che era noto alla polizia per precedenti legati allo spaccio, è stato arrestato, le accuse sono di lesioni gravi e maltrattamento di animali. Ora si trova nella caserma in attesa della celebrazione del rito per direttissima.