Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 Aprile 2019: grande oroscopo per il Toro, i Vergine devono pensare di più al relax

Lunedì 22 Aprile 2019. Buon Lunedì dell’Angelo a tutti i nostri i lettori. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Giornate importanti. Questo è un momento di forza, tra l’altro avevo già annunciato che la fine di Aprile e gli inizi di Maggio sarebbero stati piacevoli. Ora, non è che tutto si risolve o chissà cosa succede però per esempio chi ha un’attività in proprio, chi può contare su delle chiamate, dopo un periodo di silenzio potrà affrontare qualcosa in più. Quindi a seconda anche della tua vita sentimentale potresti recuperare un legame. Dovrai stare attento a non creare troppe tensioni perché l’Ariete è un po’ arrabbiato. Nel passato ci sono stati dei momenti difficili. Io chiedo a tutti i single del segno di essere più propositivi;

Toro. Anche il segno del Toro vive una situazione migliore e tra l’altro si avvicina anche un momento interessante attorno a mercoledì, quando la Luna sarà favorevole. Annuncio un grande oroscopo da sfruttare ora in vista di Maggio visto che tra l’altro, ancora di più verso la fine dell’anno, ci saranno delle situazioni molto importanti. È un momento che ti permette di guadagnare di più anche in termini di prestigio. Spero anche di soldi. Questioni legali, rimborsi? Si può ottenere qualcosa in più;

Gemelli. I gemelli iniziano un po’ offuscati questa settimana, forse da pensieri che non sono proprio limpidi e d’altronde lo sai che da qualche tempo devi arrabbiarti con qualcuno che sta cercando di bloccare le tue iniziative, potrebbe essere anche un capo. C’è un contenzioso che non si riesce a risolvere. Sappiamo che l’ultima parte dell’anno è importante per chi ha una causa, per chi ha qualche progetto in mente, però in questi giorni c’è fatica. Oggi, innanzitutto, cerchiamo di eliminare lunghe code nel traffico. Visto che è Pasquetta bisogna essere cauti ed evitare tensioni e poi ricorda che comunque questo è un cielo da vivere con serenità già da mercoledì;

Cancro. Giornata particolare questa di Pasquetta perché un po’ infastidita, un po’ agitata, oppure semplicemente hai bisogno di prendere un po’ di tempo per te stesso. Se hai la fortuna di stare a casa rilassati. Ecco, hai bisogno anche di panorami aperti per sentirti meglio. Devi stare più a contatto con la natura, vivere in maniera più serena. In amore c’è qualcuno che magari involontariamente adesso sta tirando un po’ troppo la corda.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone deve mettere il massimo delle energie perché proprio da questo lunedì 22 Aprile parte una settimana di grande impegno che può riguardare il lavoro e spero anche l’amore. Qui dipende tutto da te perché le stelle sono favorevoli però tu devi capire quali sono le strade giuste da seguire. A volte il Leone è un po’ troppo sicuro di sé, rischia di sbagliare. Prova a seguire anche il consiglio degli altri perché in questo momento, nelle prossime due settimane, puoi anche vincere una piccola sfida e i single dovrebbero già avere una nuova fiamma nel cuore, altrimenti bisogna cercarla;

Vergine. La Vergine apre questa settimana in maniera un po’ pensierosa o semplicemente questa giornata di Pasquetta sarà da vivere in panciolle. Ecco, non chiuderti troppo a riccio. Ogni tanto vedo che non trovi pace perché sei sempre afflitto, poi tu lo sai che mentalmente hai sempre bisogno di fare qualcosa. A volte si dice che i Vergine siano degli stakanovisti, in particolare gli uomini non mollano mai, vogliono comunque essere sempre impegnati. Questo significa che si pensa troppo al lavoro, che magari a volte si perde anche la voglia di fare la vacanza. Molto dipende un po’ dalle persone che hai attorno. Contano molto gli stimoli;

Bilancia. Lunedì interessante come situazione astrologica e tra l’altro, assieme Ariete, Toro, Acquario, oggi sei piuttosto forte. C’è anche una problematica però che riguarda l’amore perché proprio la tua forza si evince nei sentimenti, quindi se una storia è importante adesso potresti dire a una persona “Che vogliamo fare di questa relazione?”, “Come impostiamo il nostro futuro?”, altrimenti puoi anche dire stop. Dipende, dipende, però sei tu che comandi e questo è importante. Qualcuno riprenderà un progetto che aveva abbandonato tempo fa;

Scorpione. Lo Scorpione ha una buona Pasquetta e tra l’altro, se ci sono storie vecchie, dei ricordi spiacevoli, bisogna assolutamente eliminarli. A volte lo Scorpione perde tempo a rimuginare su ciò che è stato, mentre contano solo presente e futuro. Nell’ambito del lavoro, a meno che tu non sia costretto a fare delle cose noiose, direi di darti da fare, anche per cambiare. Ci sono delle prospettive importanti. In amore storie nate nelle ultime tre settimane hanno perso lievemente di interesse però non vanno cestinate.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Per il Sagittario questa è una giornata molto intrigante. Cerca di programmarla al meglio, magari spero che tu sia in vacanza o altrove. È un periodo di buoni progetti che tra l’altro possono finalmente prendere quota perché ho spiegato che le prime settimane di questo anno, i primi due-tre mesi, sono stati di prove tecniche e quindi, se hai iniziato un lavoro, poi magari hai dovuto cambiare ruolo, mansione. Un po’ ti è dispiaciuto anche notare che certe cose non sono andate proprio come tu avresti voluto, ma l’importante è recuperare. Poi, proprio adesso puoi avere un buon successo se è presente a livello lavorativo una tua idea. Insomma, è un periodo buono per le uscite, per le novità, che possono riguardare anche l’amore;

Capricorno. Il Capricorno ha una discreta Pasquetta. Attenzione alle polemiche che piovono da tutte le parti, anche in famiglia, perché nelle migliori famiglie si discute per motivi che possono sembrare anche banali ma nelle relazioni che sono state già ossidate da tempo questa fine di Aprile è un po’ pesantuccia. Non impelagarti in lunghe code nel traffico: devi stare sereno;

Acquario. L’Acquario ha una settimana tutto sommato tranquilla, con questo grande desiderio di innovazione che da qualche parte poi dovrà prendere quota. Restano aperte delle situazioni di lavoro? Ma in questi giorni tu puoi anche pensare a un cambiamento che sarà attuabile non prima, però, della seconda metà di Maggio. Quindi adesso se ne può discutere, ci vuole un mese di tempo per fare delle scelte. Devi fare un progetto d’amore? Bene, la settimana è guidata da Venere favorevole. Oggi e domani stelle amiche;

Pesci. Questa giornata confonde un pochino ma devi ricordare che il tuo è un segno che ondeggia spesso tra razionalità e fantasia. Se avete un amico dei Pesci e non vi saluta non è che ce l’ha con voi: magari non vi ha proprio visto. Capita a questo segno zodiacale, ogni tanto, di essere talmente immerso nei suoi pensieri da non guardare neanche dove mette i piedi. Allora, attenzione alle distrazioni in generale e soprattutto in amore ci vorrebbe più complicità. Tu non devi spiegare niente a nessuno. Quando ami una persona pretendi, giustamente, che sia proprio questa persona a farsi avanti. Ultimamente hai sentito un po’ di vuoto attorno, o perché non c’è nessuno o perché c’è qualcuno ma devi lottare sempre proprio con questo tuo sentimento, questa tua sensibilità che sta diventando suscettibilità. Io credo che sia importante darsi delle risposte precise. Annuncio che le giornate di mercoledì e giovedì saranno molto efficaci sia per le risposte d’amore, sia per le risposte di lavoro, o per iniziare anche a lavorare a un progetto, a un contratto, a un accordo.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento