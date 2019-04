Uomo sbranato da coccodrillo, in Indonesia il macabro ritrovamento del cadavere tra le fauci del rettile

Darlin Uti, 30 anni, è l’uomo che dopo essere scomparso in Indonesia è stato ritrovato cadavere tra le fauci di un coccodrillo

Macabro ritrovamento in Indonesia. Un coccodrillo ha sbranato e ucciso un uomo autoctono di 30 anni, di nome Darlin Uti, che era scomparso durante una sessione particolare di snorkeling. Pare che l’uomo si fosse immerso per riparare un tubo che si era rotto e che ciò sia accaduto il 12 Aprile scorso. Mentre Darlin riparava il tubo è avvenuto il tragico incontro: il suo corpo è stato ritrovato intatto e ancora intrappolato tra la dentatura killer dell’animale.

Uomo sbranato da coccodrillo, il 30enne si era immerso per effettuare delle riparazioni

Si era immerso nel fiume Malaoge che si scorre nelle vicinanze della sua casa, situata nel villaggio di Kinapani, per riparare un tubo alloggiato sott’acqua. Da lì non è più riemerso. Il triste destino toccato al 30enne indonesiano Darlin Uti è quello di aver avuto la sfortuna di trovarsi faccia a faccia con un coccodrillo e di essere sbranato dall’animale. Subito si sono attivate le ricerche condotte dal SAR, il Search and Rescue Team, ma non si è dovuto attendere molto per scoprire che Darlin era purtroppo morto. Il giorno dopo il coccodrillo è riemerso in superficie con ancora tra le fauci il corpo del ragazzo (stringeva tra i denti la zona del bacino). I membri del SAR hanno inseguito l’animale e recuperato il corpo, che è stato restituito alla famiglia per i funerali.

Uomo sbranato da coccodrillo, il SAR mette in guardia sulla pericolosità del fiume Malaoge

“Nell’inguine di Darlin c’era un’enorme ferita da morso che avrebbe potuto farlo sanguinare e morire, ma il suo corpo era ancora intatto nella bocca del coccodrillo“, ha detto Usmanudin, un membro del SAR. L’uomo ha anche allertato i turisti e le persone del luogo spiegando come il fiume Malaoge sia molto frequentato dai coccodrilli, i quali vi trovano un habitat perfetto per le loro esigenze. Tutti coloro che vogliono andare a fare snorkeling nel fiume dovranno stare molto attenti. In generale, in Indonesia c’è un aumento di incidenti legati ai coccodrilli rispetto al 2018. La morte di Darlin è arrivata soltanto due giorni dopo la morte del 35enne Subli, ucciso da un coccodrillo mentre pescava in un canale nella regione di Indiragiri Hilir.

(Fonte: Daily Star Online)

Maria Mento